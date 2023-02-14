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  4. Kahreden görüntü! Aynı apartmandaki 15 akrabasını kaybetti, onun için bekliyor

Kahreden görüntü! Aynı apartmandaki 15 akrabasını kaybetti, onun için bekliyor

14.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasını kaybeden Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan 16 yaşındaki yeğeni Enes Şahinoğlu için enkazın başında umutla bekliyor. Acılı adam, bir an olsun enkaz başından ayrılmazken, "Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez" diye konuştu.

Kahreden görüntü! Aynı apartmandaki 15 akrabasını kaybetti, onun için bekliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler şehirde büyük yıkımlara neden oldu. Kentte Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu. Trabzon Bulvarı’nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı yıkılırken, enkaz başında bekleyiş sürüyor.

AYNI APARTMANDA 15 AKRABASINI KAYBETTİ

Hacı Şahinoğlu, yıkılan binada 15 akrabasının hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyledi.

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16 YAŞINDAKİ YEĞENİ İÇİN BEKLİYOR

Enkaz altında son akrabası olarak yeğeninin kaldığını belirten Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15’ini bulduk. Yeğenim Enes Şahinoğlu, enkaz altında. Onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez" diye konuştu.

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(DHA)

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deprem Kahramanmaraş

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