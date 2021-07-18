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  4. Kahreden haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

Kahreden haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

18.07.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medyadan öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı. Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kahreden haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLAR

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

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7 AY ÖNCE ''KORKUYORUM'' PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yozgat
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