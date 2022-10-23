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  4. Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

23.10.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Karabük'te meydana geldi. 14 yaşındaki V.G. isimli çocuk, arkadaşlarıyla duvarın üzerine dizdikleri konserve kutularına havalı tüfekle ateş etmeye başladı. V.G.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen Hüseyin Ulus'a isabet etti. Vurulan Ulus'u gören çocuklar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların hastaneye ulaştırdığı Hüseyin Ulus tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan V.G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre V.G. (14) isimli çocuk arkadaşlarıyla duvarın üzerine koydukları konserve kutusuna havalı tüfekle ateş etmeye başladı. 14 yaşındaki çocuğun hedefi vurmak için ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen Hüseyin Ulus'a isabet etti. Yere yığılan Ulus'u gören çocuk korktukları için olay yerinden kaçarak tüfeği evinin bahçesine sakladı. Kanlar içerisinde kalan Ulus, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 14 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden V.G.'ye olay yerinde keşif yaptırılırken sakladığı silahta ekipler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet Karabük tüfek

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