Kahve içmek koronayı tetikler mi?

Kahve ve Korona arasında bir ilişki var mı? Kahve Korona’yı tetikler mi? Kahve içen korona olur mu / Kahve korona’dan korur mu...Bakalım, covid -19 ve kahve üzerine bilim ne diyor? KAHVE İÇMEK KORONA VİRÜSÜ TETİKLER Mİ ? Covid-19 yani yeni tip Coronavirus hastalığının pandemi olarak ilan edilmesi ve hastalığın temas çokluğu ile yayıldığı tespiti sonucu tüm dünya olarak daha farklı bir yaşam sürecine geçtik. Çalışma biçimimiz, sosyalleşme biçimimiz, günlük işlerimizin akışı, eğitim planlarımız ve daha pek çok şey, pandemi ile değişti. Şimdi, daha çok evimizde bulunduğumuz yaşamlara adapte oluyoruz. Evde kalmanın evde vakit geçirmenin iyi yanlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Diğer yandan aklımızın bir köşesinde sürekli korona korkusu ile yaşıyoruz. İşte bu korku her şeyi düşündürüyor. “çok çay içiyorum koronaya etki eder mi” / “çok su içsem koronadan korunur muyum” / “kahve bağışıklığı düşürür mü” gibi onlarca soru akıllarda yer ediyor. Aslına bakarsanız covid-19 henüz çok yeni. Dolayısıyla dünyada bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar da henüz oldukça az. Bu nedenle merak ettiğimiz ve kendimizce “saçma” sandığımız her soruya bilim tek tek yanıt bulmak için yıllar boyunca onlarca akademik çalışma yapacaktır. Ancak henüz o noktada değiliz.

KAHVE KORONA İLİŞKİSİ Yukarıda da bahsettiğimiz gibi evimizde geçirdiğimiz sürecin artması ile gün içinde belki de bize çok keyif veren içeceklerden kahve tüketiminin artmasıyla kahve korona ilişkisini de merak eder olduk. Peki, kahve içmek Covid-19 u tetikler mi ya da bağışıklık sistemi için olumlu etkisi olabilir mi? COVİD-19 VE KAHVE Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve hızı tüm dünyaya yayılan kısaca Covid-19 olarak adlandırılan hastalığın hayatlarımızda yaptığı değişim sonrası günlük aktivitelerimiz, beslenme alışkanlıklarımız bağlantısında tükettiğimiz kahvenin ve kahvenin miktarının olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mı sorusu merak edilmekte.

Genel çerçevede incelendiğinde kahve ile bağlantılı kalp hastalıkları, kanser, diyabet gibi bir çok hastalık ile ilişkili araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Kahve tüketiminin hemen her hastalıkla olan ilişkisi araştırılmış ama elbette covid-19 ile ilgili böyle bir çalışma henüz yok. Örneğin; Amerikan Biomarkers and Prevention dergisi, kanser ile bağlantılı bir araştırma yayınlamış. Bazı durumlarda kahvenin kanseri önleyebileceğine yönelik bulgular da bulunmuş. Yine de bu makalede bile kahve tüketiminin belirli sınırlarda kalması gerektiğinin de altı çiziliyor.

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yapılan başka bir çalışma ise filtre kahvenin sağlık için faydalı olabileceğine ancak Türk kahvesi ve benzeri kaynatılarak yapılan kahvelerin ise kalp hastalıkları riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma sunmuştur. Çalışmanın bulguları ise oldukça etkileyici olmuş. Görüldüğü gibi kahve türlerinin vücuda etkileri, gün içinde tüketilme miktarı kişinin yaşı ve durumu gibi pek çok etken bir araya geldiğinde hastalıklarla kahve arasınd abir ilişki kurulabiliyor. Altını çizelim ki yine de henüz Covid-19 ve kahve ilişkisini araştıran bir çalışma sunulmamıştır. Ancak covid-19’un bağışıklık sistemi ile olan ilişkisi kahvenin bağışıklık sistemindeki etkisi gibi etkenler paralelinde belki bazı sonuçlara varılabilir. COVİD-19, KAHVE TÜKETİMİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARIMIZ Korona virüs, solunum yolunu tahribata uğratan bir hastalık olarak biliniyor. Başka hastalıklara sahip olanların bağışıklık sisteminin düşük olabileceğine yönelik anlatımlar, solunum rahatsızlığı yaşarken de bağışıklık sistemini daha fazla yoracağından hastalığın daha zor bir seyir izleyebileceği gibi bilgilere sahibiz. Öyleyse beslenme, günlük alışkanlıklar ve aktiviteler bağışıklık sistemine etki ederek covid-19 sürecine de etki edebiliyor.