Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Günlük hayatın koşuşturmacası arasında verilen çay ve kahve molaları, kişiyi kendine getiren anlar arasında bulunur. Çay, kahve gibi içecekleri kupada tüketmeyi seven biriyseniz doğru yerdesiniz. Birbirinden güzel el yapımı seramik kupalar ile motivasyonunuzu arttıran küçük molalarınızı daha keyifli hâle getirebilirsiniz. Sizler için çeşitli renk ve tasarımlarda kupa modellerini derledik. İşte detaylar!

1. Kahvenizi yudumlarken nostaljik duygulara bürünmek isteyenlere: Kütahya Çini Seramik El Yapımı Kahve Kupası

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Kütahya Çini Seramik El Yapımı Kahve Kupası, iki tarafında farklı şekilde ve renkteki baykuş figürü ile dikkat çeker. Beyaz renkli zeminin üzerine dizayn edilen renkli baykuşlar, Osmanlı figürlerinden ilham alınarak tasarlanır. Tamamen el yapımı olan ürün, seramik ile üretilir. Hava ve su geçirmemesi için kurşunsuz sırlama yapılır. Özenli bir işçilik ile Kütahya doğumlu sanatçılar tarafından üretilen kupayı kendinize veya sevdiklerinize hediye olarak satın alabilirsiniz. Uygun fiyatı ile şans verebileceğiniz ürünü kullanırken el yapımı oluşunu hissederek çay veya kahve molalarınızı daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

2. Minimal ve doğal görünüm: Akdeniz Sanat Antique Eskitme Seramik El Yapımı Kupa

Toprak, su ve ateşten oluşan seramik, bu sefer Akdeniz Sanat Antique Eskitme Seramik El Yapımı Kupa'da buluşuyor. %100 doğal malzemeden üretilen ürün, yapısı ve renkleriyle göz dolduruyor. Alışılmışın dışında olan tasarımıyla klasik kupalardan farklı olan el yapımı ürün, 150-175 ml hacme sahip. Kupanın tasarımında kullanılan beyaz, kahverengi ve yeşil renklerinin birlikteliği; çay ve kahvenizle güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Geniş kulpu sayesinde kolayca tutabileceğiniz ürünü, uzun ömürlü kullanım için elde yıkamanız gerekiyor. El yapımı ürünlere meraklı biriyseniz kalitesiyle kendine hayran bırakan bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

3. Ahşap ürün sevenler için: Peronut El Yapımı Ahşap Kupa

Tamamen ahşaptan üretilen 220 ml hacme sahip Peronut El Yapımı Ahşap Kupa, sade ve şık tasarımıyla mutfağınızdaki boşluğu doldurmaya aday! Ayous ağacından üretilen ve %100 el yapımı olan ürünü, geniş tasarımlı kulpu ile kolayca kullanabilirsiniz. Çay ve kahve gibi içecekleri tüketmeye uygun olan kupanın; fırın, mikrodalga fırın, buzdolabı veya dondurucuya koyulmaması gerekiyor. Uzun ömürlü olması açısından ürünü, bulaşık makinesinde yıkamak yerine elde yıkamanız öneriliyor. Kupanın rengini ve doğal yapısını bozulmadan korumak için organik keten tohumu yağı veya zeytinyağı ile ürünü cilalayabilirsiniz.

4. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli: Porselen Diyarı Limon Desen El Yapımı Kupa

"El yapımı seramik kupaları çok seviyorum ama pahalı oldukları için alamıyorum." diyorsanız tam size göre bir öneri ile geldik! Porselen Diyarı Limon Desenli El Yapımı Kupa, seramik malzemeden kullanılarak üretiliyor. Uygun fiyatı ve minimal tasarımıyla beğenileri kazanıyor. Kupanın üzerindeki limon desenleri, tamamen el yapımı. Son hâlini almadan önce üç defa fırınlanan ürünü, bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 9,5 x 9,5 x 10,5 cm ölçülerine sahip kupa ile çay veya kahvenizi bol miktarda tüketebilirsiniz. Mutfağınızda meyve temalı ürünler seviyorsanız bu ürünü beğeneceğinizden şüphemiz yok.

5. %100 doğal kupa: UPKOCH Doğal El Yapımı Bambu Çay Kahve Kupası

Sırada bambu bitkisini sevenler için harika bir önerimiz var: %100 bambu ağacından yapılan ve içi elle oyulan Upkoch Doğal El Yapımı Bambu Çay Kahve Kupası, birçok içecek için kullanıma uygun. 500 ml kapasiteli ürün, derinliği sayesinde günlük çay ve kahve ihtiyacınızı karşılayabilecek hacme sahip. Yeşil rengi, sade ve basit tasarımı ile mutfağınızda güzel bir görüntü oluşturur. Tamamen doğal malzeme kullanılarak elde üretilen kupa, çevre dostu olması ile dikkatleri çeker. Bütçenizi yormayan uygun fiyatlı ürüne şans verdiğinizde pişman olmayacağınıza eminiz.

6. Kalite ve konfor bir arada: Ayşegül'ün Seramik Atölyesi El Yapımı Seramik Kupa

Sade görünümlü ürünlerden hoşlanan biriyseniz Ayşegül'ün Seramik Atölyesi El Yapımı Seramik Kupa tam size göre olabilir. 10 x 13 cm boyutlarında olan ürün, seramik kullanılarak elde üretilir. 756 ml hacmiyle çay ve kahve tüketimi için ideal olan kupada kullanılan boya, sağlık açısından sorun teşkil etmez. Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli olan ürün, kullanım kolaylığı sağlar. Kaliteli yapısı sayesinde uzun süre kullanım vadeder. Bütçe dostu fiyatı ve beyaz rengi ile kullanıcıların dikkatini çeken bu kupayı detaylı inceleyebilir, güvenli şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.

7. Leopar deseni sevenlere: Cups&Clouds El Yapımı Tasarım Seramik Kupa

Eğlenceli tasarım ve leopar desen sevenler, sizi buraya alalım! Cups&Clouds El Yapımı Seramik Tasarım Kupa, görünümü ile çay veya kahve keyfinizi arttırmaya yönelik bir ürün. Boyamasından tasarımına kadar her detayı el yapımı olan kupa, özgün olması ile kendinizi özel hissettirmeyi vadediyor. Seramik malzemeden yapılan ürün; parlak görünümü, leopar deseni ve bulut mavisi rengi ile göz dolduruyor. 200 ml hacmi ile çay ve kahve ihtiyacınızı giderebileceğiniz kupa, rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. "Bu kupa tam bana göre!" diye düşünüyorsanız ürünü mutlaka incelemelisiniz.

8. Turuncunun enerjisini hissetmek isteyenlere: ALKAN's Seramik Ev Yapımı Kahve ve Çay Kupası

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Sürekli kupada içecek tüketen biriyseniz ALKAN's Seramik Ev Yapımı Kahve ve Çay Kupası'na bakmadan geçmeyin! Dayanıklı seramik malzemeden %100 el yapımı olarak üretilen ürün, çay veya kahvenizin lezzetinin daha iyi olmasını sağlar. Yüksek sıcaklığa dayanıklı kaliteli yapısı sayesinde dilediğiniz sıcaklıktaki içeceği tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hediyelik eşya olarak alabileceğiniz kupa, 10 x 8 x 10 cm ölçülerine sahip. Nevşehir'in ünlü kil çamurundan yapıldığı için tamamen sağlıklı olan ürün, hava ve su geçirmemesi adına sağlığa zararsız sırlama işlemiyle üretilir.

9. Monako Limited Edition Hayat Ağacı Kabartmalı El Yapımı Mug, mavi ve gold detayları ile sizi kendine hayran bırakır

Monako Limited Edition Hayat Ağacı Kabartmalı El Yapımı Mug ile zengin bir kahve deneyimine hazır olun! 200 ml kapasiteye sahip ürün, 7 x 10 x 7 cm ebatlarında seramik kullanılarak üretilir. 24 ayar altınla dekore edilen sırlama işlemi, ürünün hava ve su almasını ve dağılmasını önlemek için yüzeyin kaplanması şeklinde yapılır. Hayat ağacı figürünü nazar boncuklarıyla buluşturan ürünün tasarımı, kupa tutkunlarına kendine hayran bırakır. Elde yıkamaya uygun olan ürünün rengi solmaz ve silinmez. Çay ve kahve keyfinizi gösterişli kupalarda içmeyi seven biriyseniz bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

10. Minimal tasarım sevenlere: Espresseramik El Yapımı Seramik Kupa

Espresseramik El Yapımı Seramik Kupa, siyah ve beyaz renkli minimal tasarımı ile dikkat çeker. Böylece mutfağınızın dekoruyla uyum sağlar. Geniş kulpu sayesinde sıcaklıktan etkilenmeden kolayca tutabileceğiniz ürünü, mutfağınızda askıya asabilirsiniz. Kupayı makinede yıkamak ürünün bütünlüğü ile boyasına zarar verir ve sağlık açısından uygun olmaz. Bu nedenle kupanın, elde yıkanması tavsiye edilir. Tamamen elde yapılan 140-180 ml'lik ürünü ister tekli ister set hâlinde temin edebilirsiniz. Çoklu aldığınız zaman sevdikleriniz ile çay ve kahvenizi ikiye katlayabilirsiniz.