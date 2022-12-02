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Kalabalık kalabilsinler diye bölmelere ayırmışlar! O ev sahiplerinin aylık geliri ortaya çıktı: Kaçak göçmenlere 60-80 Euro'ya...

02.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir evde 17-18 kişi kalıyorlardı, farklı uyruklardan yaklaşık 200 civarı kaçak göçmen yakalandı. Kalabalık gruplar halinde kalınabilmesi için evleri bölmelere ayıran ev sahipleri tespit edildi. Ev sahiplerinin bu yolla ayda 20-25 bin TL kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. İstanbul'da o ev sahiplerine dudak uçuklatan miktarda ceza kesildi. 11 ev sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kalabalık kalabilsinler diye bölmelere ayırmışlar! O ev sahiplerinin aylık geliri ortaya çıktı: Kaçak göçmenlere 60-80 Euro'ya...

Farklı uyruklardan 196 kaçak göçmen kişi başı 60-80 Euro ödeyerek İstanbul'daki evlerde kalıyorlardı. O ev sahipleri ise ayda 20-25 bin TL gelir elde ediyordu. Emniyet ekipleri baskın düzenlediği 22 evde kaçak göçmenleri yakaladı. İncelemelerin derinleşmesi üzerine 11 ev sahibi ile kiralamaya aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 504 bin 504 lira para cezası kesilirken 11 kişi serbest bırakıldı.

22 EVDE 196 KİŞİ

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı içerisinde farklı tarihlerde Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin kaldığı 22 eve baskın düzenledi. Baskınlarda farklı uyruklara mensup 196 kaçak göçmen yakalandı. Polis, göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için incelemeleri derinleştirdi.

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KİŞİ BAŞI 60-80 EURO

Yapılan çalışmalarda göçmenlerin ev sahiplerine kişi başı 60 ila 80 euro para ödediği, her bir evde de yaklaşık 17-18 kişinin kaldığı tespit edildi. Çok sayıda kişinin kalabilmesi için evlerini bölmelere ayıran ve bu şekilde ayda 20-25 bin lira arası kira geliri elde eden 11 ev sahibi belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ev sahiplerine yönelik 26 Kasım Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 ev sahibi ile kiralamaya aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 ev sahibine, evlerinde kalan her bir kaçak göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere, toplam 504 bin 504 lira para cezası kesildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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