Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Daha sağlıklı bir kalp için yemek yemek, en sevdiğiniz yiyeceklerden bazılarında gizlenen gizli tehlikelerin farkında olmak anlamına gelir. Sağlıklı kabul edilen gıdaların çoğu aslında tam tersidir.

Gıdaların omega-3'ler, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bitkisel besinler, antioksidanlar ve lif gibi besinleri içermesi gerekir, ancak birçoğu bunlardan önemli ölçüde yoksundur.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Kalp için sağlıklı yiyecekler yerken, içindeki besinler kardiyovasküler sistemi iyileştirmeye yardımcı olarak hem kolesterol seviyelerini hem de kalp hastalığı riskini azaltır.

Aynı şekilde, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen yiyecekler yemek, kolesterol seviyenizi yükseltecek ve bu da potansiyel olarak yaşamı tehdit eden diğer birçok sağlık durumu arasında kalp krizi geçirme riskinizin artmasına neden olacaktır.

Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tam tahıllar, kabuklu yemişler, fasulye ve bazı süt ürünleri ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet, bir kişinin kardiyovasküler hastalık riskini üçte bir oranında azaltır.

SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKENLER

İşlenmiş şarküteri etler

Tavuk döner

Ketçap

Barbekü sosu

Az yağlı salata sosu

Kahvaltılık gevrek

Aromalı süt alternatifleri

Konserve çorba

Konserve sebzeler

Kapari

Meyve aromalı yoğurt

Kahve kreması

Margarin

Sağlık uzmanları, tuz ve doymuş yağ alımınızı sınırlamanızı tavsiye ediyor. Bunun yanında şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar minimumda tutulmalıdır. Ancak tüm yağlar sağlıksız değildir ve avokado, zeytinyağı ve yağlı balık gibi daha karmaşık, sağlıklı yağları diyetinize ekleyerek kalp hastalıklarını uzak tutabilirsiniz.

Protein için kırmızı et ve süt ürünlerini azaltın, bunun yerine tavuk ve hindi gibi yağsız etleri tercih edin.

Uzmanlar ayrıca şekersiz içeceklerin seçilmesini tavsiye ediyor.



