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  4. Kaldığı odanın penceresinden giren kurşunla... Kahreden 'otobüs bileti' detayı! Sığındığı evde dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Kaldığı odanın penceresinden giren kurşunla... Kahreden 'otobüs bileti' detayı! Sığındığı evde dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

10.07.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da dini nikahlı eşiyle tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da yanına alıp bir tanıdığının evine sığınan 34 yaşındaki kadın, kaldığı yeri öğrenen eşi tarafından eve açılan ateş sonucu ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Dini nikahlı eşin, kadının kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş ettiği ve kadının bu mermilerden bir tanesinin ensesine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cinayet zanlı olay sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaldığı odanın penceresinden giren kurşunla... Kahreden 'otobüs bileti' detayı! Sığındığı evde dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Kan donduran olay, saat 02.30 sıralarında Siyahser Mahallesi 890 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı eşi M.M. ile sürekli tartıştığı ileri sürülen 34 yaşındaki Fatma Sema Çalışkan, son tartışmanın ardından 12 yaşındaki oğlunu da yanına alarak evden ayrılıp bir tanıdığının yanına gitti. Eşiyle tartıştıktan sonra alkol alan M.M. ise gece saatlerinde eşinin kaldığı evi öğrenip adrese gitti.

KADININ KALDIĞI ODANIN PENCERESİNE DOĞRU 3 EL ATEŞ ETTİ

Burada taşkınlık yapan M.M., daha sonra Fatma Sema Çalışkan’ın kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan mermilerden biri ensesine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı M.M., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç alet tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğluyla birlikte Denizli’ye gitmek için otobüs bileti aldığı öğrenilen Fatma Sema Çalışkan’ın sürekli eşiyle tartıştığı ve tehdit edildiği iddia edildi. (İHA)

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