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  4. Kaldırımda beklerken dehşeti yaşadı! Ölüm teğet geçti... 'Kız meselesi' iddiası

Kaldırımda beklerken dehşeti yaşadı! Ölüm teğet geçti... 'Kız meselesi' iddiası

13.05.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da korkunç bir olay meydana geldi. Kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte bekleyen bir kişinin kafasını, çevreden birinin silahla ateş açması sonucu mermi teğet geçti. Korkuyla yere düşüp kafasını tutan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımda beklerken dehşeti yaşadı! Ölüm teğet geçti... 'Kız meselesi' iddiası

Kan donduran olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (21) arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı.

KAFASINI SIYIRIP GEÇTİ

Açılan ateş sonucu bir mermi M.Y.’nin kafasını sıyırıp geçti. M.Y., korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından M.Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan M.Y., hastaneden taburcu edildi.

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'KIZ MESELESİ' İDDİASI

Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.’nin yaptığını belirledi. Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü. Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. (İHA)

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Adana Yüreğir mermi

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