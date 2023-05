Kaldırımda beklerken dehşeti yaşadı! Ölüm teğet geçti... 'Kız meselesi' iddiası

Kan donduran olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (21) arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı.

KAFASINI SIYIRIP GEÇTİ

Açılan ateş sonucu bir mermi M.Y.’nin kafasını sıyırıp geçti. M.Y., korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından M.Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan M.Y., hastaneden taburcu edildi.

'KIZ MESELESİ' İDDİASI

Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.’nin yaptığını belirledi. Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü. Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. (İHA)