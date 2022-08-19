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Kalp hastaları dikkat! Felce neden olabilir

19.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp, hayati önem taşır. Kalp hastalıkları toplumda en sık görülen hastalıklarındandır. Kalp hastalarının sağlıklarını korumak adına beslenmelerine ve çevreden gelen etkili faktörlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Uzmanlar kalp hastalarını artan sıcaklar hakkında uyarıyor.

Kalp hastaları dikkat! Felce neden olabilir

Kalp hastaları olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak adına sağlıklı beslenmeli, hareketsiz yaşamaktan uzak durmalılardır. Zararlı beslenme ve yoğun sıcak havalarda dışarı çıkmak sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. Kalp hastalıklarının sıcak havalardan ciddi manada etkilenen hastalık gurubu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, “Kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları istenmektedir” dedi.

TANSİYONA BAĞLI FELÇLER GELİŞEBİLİR

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Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, “Kalp hastalıkları sıcak havalardan ciddi manada etkilenen hastalık guruplarındandır. Özellikle bu yazın çok sıcak geçmesi sebebi ile kalp hastalarının kendilerine ciddi manada dikkat etmesi gerekir. Özellikle kalp problemi olan kişilerde aşırı sıcaklara bağlı sıvı kayıpları ve terleme ile birlikte vücuttaki su miktarını azaltmakta, bu da kalp hızının artışına ve tansiyon düşüklüklerine sebep olabilmektedir. Kalp hızının artışı kalp damar problemi olan kişilerde kalp krizlerini tetikleyebilmektedir. Bu sebeple kalp problemi olan kişilerin daha da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Yine aşırı sıcaklara bağlı tansiyon yükselmeleri ve bu tansiyon yükselmelerine bağlı inmeler felçler oluşabilmektedir. Sıvı kayıpları bazen vücutta sıvının ciddi manada azalmasına ve buda ritim problemlerine sebep olabilmektedir. O açıdan kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları istenmektedir” diye konuştu.

KORUNMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

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Kalp hastalarının düzenli bir şekilde günlük en az iki buçuk üç litre sıvı tüketmeleri gerektiğini dile getiren Kobat, “Eğer bu sıcak havalarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa gözlüklerini, koruyucu kıyafetlerini giyip öyle dışarı çıkmalarını önermekteyiz. Biz kalp hastalarının egzersiz yapmalarını istiyoruz. Yapacakları egzersizleri sıcak havalarda değil, ancak sabah erken saatlerde veya akşam serinliklerinde yapabilirler. Yine bazı idrar sökücü ilaçları kullananlar, zaten sıcaklara bağlı sıvı kaybı olduğu durumlarda doz azalımı yapabilir. Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmelerine rağmen kendilerine dikkat ettikleri takdirde, sıcağa, sıvı tüketimine ve ilaçların dozlarına herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sıcak mevsimleri kolaylıkla geçirebileceklerini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
felç tansiyon yüksek tansiyon Kalp‎ kalp hastalıkları kalp hastası
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