Kalp Krizi Belirtileri

Dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp krizi, kötü alışkanlıklardan yüksek tansiyona, kalıtımsal faktörlerden diyabete kadar birçok sebep yüzünden ortaya çıkabiliyor. Belirti gösterebildiği gibi belirtisiz de ortaya çıkabilen kriz esnasında erken müdahale ve ilk yardım çok önemli olduğu için hiçbir işaret ve ağrı ihmal edilmemeli, derhal bir sağlık merkezine yetişmek için çaba gösterilmelidir. KALP KRİZİNİN NEDENLERİ Kriz genelde kalbi besleyen ana damarda kan dolaşımının azalması ya da büyük oranda kesilmesi yüzünden meydana gelir. Ama bu durumu tetikleyen birçok sebep bulunur. 1. Genetik Faktörler

Yakın aile üyelerinizde kalp krizi geçmişi olması, sizin de bu hastalığa yatkın bir vücudunuz olduğu anlamına gelir. O yüzden krizi tetikleyecek unsurlardan uzak durmanız gerekir. 2. Cinsiyet

Kriz konusunda erkekler kadınlara göre daha talihsizdir. Çünkü kadınlarda 60 yaş ve üstü risk sınıfına girerken erkeklerde bu durum 50 yaş ve üstüne denk gelir. Bu yüzden erkeklerin daha dikkatli bir yaşam sürmesinde fayda var.

3. Yaş

Yaşın ilerlemesiyle beraber vücudun yorulması da kriz ihtimalini artıran faktörler arasındadır. 4. Yüksek Tansiyon

Kan basıncı normal seviyenin üstüne çıkarsa, yani hipertansiyonla karşı karşıya kalırsanız bu durumun ilerleyen evrelerinde kriz geçirebilirsiniz. 5. Diyabet

Diyabet, bedenin diğer bölümlerini olduğu gibi kalbinizi de kötü etkiler. Bu yüzden diyabet hastasıysanız kalp krizine karşı önlemlerinizi artırmanız gerekir. 6. Kötü Alışkanlıklar

Sigara gibi kötü alışkanlıklar kalbinizi ve kan dolaşımınızı negatif etkiler. Kanda taşınan oksijen oranının da azalmasına sebep olan sigara, uzun vadeli tüketilmesi halinde kalp krizinin önemli nedenlerinden biri haline gelebilir. 7. Sağlıksız Beslenme

Fazla yağlı besinler, doğal olmayan ve zararlı maddeler içeren yiyeceklerin bilinçsizce tüketilmesi de beden sağlığını negatif etkileyip kalp krizi geçirmenize neden olabilir. 8. Hareketsiz Yaşam ve Obezite

Egzersiz yapmayıp hareketsiz bir yaşam sürmek, bunun yanında fazla kilolara sahip olmak da kalp krizi geçirme ihtimalinizi artırır. Bu yüzden gün içerisinde hareket etmeye üşenmemeli, sağlıklı beslenip fazla kilolardan kurtulmaya gayret göstermelisiniz.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ Kalp krizi nasıl anlaşılır? Kriz anında genelde göğüs bölgesinde yirmi dakikadan daha çok süren, omuz, boyun ve kollara doğru yayılan şiddetli bir ağrı belirir. Bu ağrıyla beraber nefes darlığı, kusma, baş dönmesi, aşırı halsizlik ve endişe hissedersiniz. Kimi durumlarda çok ani başlayabilir ve belirtiler genelde şiddetli olur. Kriz sonrasında müdahale çok önemli olduğu için belirtilerin görülmesiyle birlikte bir sağlık merkezine yetişmek gerekir. 1. Terleme

Bedeninizin ısısı şiddetli bir şekilde artar ve terleme sizi rahatsız etmeye başlar. Aşağıdaki belirtilerle beraber gelmesi halinde krizin belirtisi olabilir. 2. Nefes Darlığı

Ani bir şekilde gelen nefes alamama hissi ya da nefes tıkanıklığı da kalp krizinin bir işareti olabilir. Akciğer rahatsızlıklarıyla da alakalı olabilen nefes darlığı, diğer semptomlarla uyuşuyorsa kalp krizinin bir belirtisi olabileceği için erken müdahale çok önemlidir. 3. Göğüste Oluşan Şiddetli Ağrı

Kalp krizinin ilk belirtileri çoğu zaman göğüs kısmında kendisini gösterir. Göğsünüzde uzun süreli, şiddetli bir ağrı hissediyorsanız etrafınızdaki insanları durum hakkında bilgilendirmeniz yararınıza olacaktır. Eğer ağrı birkaç dakikadan uzun sürüyorsa ve diğer kısımlara doğru bir yayılma gösteriyorsa iş ciddi boyutlara varabilir. Genelde göğüs ağrısının arkasından mide, çene, boyun, sırt ve kollarda da ağrının oluşması kalp krizinin en büyük işaretleri arasında yer alır.

4. Mide Bulantısı

Birçok sebep yüzünden mideniz bulanabilir, o yüzden her bulantıyı kriz belirtisi saymamanız doğru olacaktır fakat bulantı hissiyle beraber krizin diğer semptomlarını da yaşıyorsanız yeteri kadar şüphe var demektir. 5. Kusma

Sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıklardan gribe kadar birçok sebep yüzünden kusabilirsiniz ama kalp krizi sırasında da genelde bulantı hissi sonrası kusmalar görülebildiği için dikkatli olmanızda fayda var. Eğer başka bir hastalıkla alakalı olarak kusmuyorsanız ve göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi diğer şikayetler de belirmeye başladıysa krizden şüphelenebilirsiniz. 6. Çene Ağrısı

Kalp krizi nasıl olur sorusunun diğer bir cevabı da çenede hissedilen ağrıdır. Göğüste başlayıp üst vücuda, kollara kadar yayılan ağrı daha sonra çeneye kadar ilerleyebilir. Kolay kolay ağrıması mümkün olmayan bir bölge olan çenenizde ağrı hissediyorsanız ve bu ağrının yanında diğer belirtilere de rastlıyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor. 7. Karın Ağrısı

Kadınlarda kalp krizi belirtileri arasında önemi en fazla ihmal edilen karın ağrılarıdır. Genelde birçok farklı sebep yüzünden erkeklere kıyasla daha çok karın ağrısı çeken kadınlar, anlamsız karın ağrılarını pek kriz belirtisi olarak değerlendirmezler.

8. Bayılma

Artık krizin ilerleyen evrelerinde vücudunuz kendini kitleyebilir ve beyne yeteri kadar oksijen iletilmediği, kan dolaşımı sağlıklı bir şekilde sağlanamadığı için bayılma gerçekleşir. 9. Bilinç Kaybı

Kalpteki problemlerin ilerleyen boyutlara varması sonrasında kendinizi kaybedebilir, çevrede olan bitene anlam verememeye, yaşananlara herhangi bir reaksiyon gösterememeye başlarsınız. Bu artık kritik sürece girildiğinin, çok acil müdahale gerektiğinin işaretidir. Diğer bir önemli soru ise kalp krizi ne kadar sürer? Kriz genelde yarım saatle birkaç saat arasında sürebilir. Kriz esnasında nefes darlığı, bulantı, ağrı hissedilebileceği gibi hiçbir belirti ortaya çıkmama ihtimali de bulunuyor. Bu yüzden kalp krizi ilk yardımı hakkında bilgi sahibi olmak ve krizi tanıyabilmek hayat kurtarmak adına oldukça önemlidir. KALP KRİZİNİN TEDAVİSİ [Görsel 3] Kalp krizi sonrası en önemli meselelerden biri de tedavi sürecidir. Bu konuda farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor. 1. İlaç Tedavisi

Doktorunuz genelde pıhtı çözücü ilaçlarla krizle karşılaşma ihtimalinizi düşürmeye çalışır. Bu ilaçlar sayesinde kan dolaşımının daha sağlıklı sürdürülmesi amaçlanır.