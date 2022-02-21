Kalp sağlığı için sadece sebze tüketmek yanlış!

Kalp hastalıklarına neden olan pek çok etken bulunuyor. Bu etkenlerden arasında sağlıksız beslenme alışkanları üst sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için yenilecek besinler hakkında bir sürü doğru bilinen yanlış bulunuyor. BBC’nin haberine göre, Oxford ve Bristol Üniversiteleri ile Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere BiyoBankası üzerinde yürüttükleri çalışma kapsamında yaklaşık 400 bin kişiye yaptıkları ankette, günlük beslenme alışkanlıklarını sordu.

Ankette katılımcılara her gün ne miktarda çiğ ve pişmiş sebze yedikleri de soruldu. Katılımcılar, ortalama 2 tepeleme yemek kaşığı çiğ, 3 yemek kaşığı pişmiş sebze yediklerini bildirdi. Katılımcıların sonraki 12 yılda, hastanede tedavi gerektiren ya da ölüme neden olan kalp problemlerine yol açıp açmadığını izledi.

ÇİĞ SEBZE YİYENLERİN KALP HASTALIĞINDAN ÖLME İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

En fazla sebze yiyenlerin en az sebze yiyenlere göre kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu, bunun özellikle çiğ sebze yiyenlerde fark ettiğini belirten araştırmacılar, diğer yandan bu farkın sigara ve alkol tüketimi, iş, gelir ve genel beslenme biçimi dahil yaşam tarzıyla açıklanabileceğini aktardı.

KALP HASTALIKLARINI AZALTMAK ADINA SEBZE YEMEK YERİNE EGZERSİZ YAPMAK DAHA ETKİLİ

Araştırmacılar, çalışmanın sebze tüketiminin kalp damar hastalıklarının hangi sıklıkla ortaya çıktığına dair koruyucu bir etkisini belirlemediğini kaydederek, dengeli beslenme, egzersiz ile yaşam tarzının bu hastalıklar üzerinde daha fazla etkisi olduğunu ifade etti. Oxford Üniversitesinden Dr. Ben Lacey, çalışmanın kalp damar hastalıklarının beslenmeden kaynaklı nedenlerini anlamaya yardımcı olacak sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

LİF YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALARI TÜKETMEK KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Diğer yandan Glasgow Üniversitesinden Profesör Naveed Sattar, diğer yandan lif yönünden zengin sebze gibi gıdaları tüketmenin daha az kilo alma ve kalp hastalıklarına yol açan risk faktörlerini azaltmayla ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunun altını çizdi.

HER GÜN EN AZ 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE YENMELİ

Çalışmanın sonuçlarının tartışmaya açık olduğunu savunan Sattar, bu bulguların günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi tavsiyesini değiştirmemesi gerektiğini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimini öneriyor.



