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Kamera IP adresi nerede yazıyor? Kamera IP adresi nasıl öğrenilir?

07.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji alanında sağlanan gelişmeler, hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Kameralar da hayatımıza giren bu yeniliklerdendir. Çok büyük bir gelişme kaydeden kamera sistemi, gözümüzün önünde kalmasını istediğimiz anılarımızı kaydeder. Ayrıca günümüzde güvenlik sektörü için de önemli bir araç olmuştur. Bu amaçlarla kullanılan farklı çeşitlerde kamera sistemleri bulunmaktadır. IP kameralar da bu çeşitlerden biridir. Kamera IP adresi nerede yazıyor? Kamera IP adresi nasıl öğrenilir?

Kamera IP adresi nerede yazıyor? Kamera IP adresi nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Kamera IP adresi nasıl öğrenilir?
  • Kamera IP adresi sorgulama nasıl yapılır?
  • Kamera IP adresi nerede yazar?

IP kameraların kullanıcılara sunduğu kolaylıklardan biri kablosuz bir şekilde kullanılabilmesidir. Kişiler bu sayede ev ve iş ortamında rahatlıkla kullanım sağlayabilmektedirler. Aynı anda birden fazla IP kamera kullanılabilir. Uygun bütçelere IP kamera sahibi olunabilir ve herhangi bir bilgisayar yardımı olmadan da kullanılabilir. IP kameralar sayesinde izlemek istediğimiz mekanlara kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir.

IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?

Kamera IP adresi nasıl öğrenilir?

IP kameralar kendilerine ait bir IP adresi olan aygıtlardır. İstersek Network sistemindeki bilgisayarlara ulaşıp paylaşım yapılabilir. IP kameralara da buna yakın bir metotla kendi IP adresleri vasıtasıyla ulaşılabilir. Bir IP kameraya birden fazla bilgisayar ile bağlanılabileceği gibi tek bir bilgisayar ile çok daha fazla IP kameraya bağlanılabilir.

Kamera IP adresi bulma işlemi yapmak istiyorsak gerekli olan IP kamera bulma programıdır. IP kamera sistemini meydana getiren işletmeler tarafından yazılımları yapılan programlar sayesinde aranılan kameraların IP adreslerine ulaşım sağlanabilir.

TV IP adresi nerede yazıyor? Televizyon IP adresi nasıl öğrenilir?TV IP adresi nerede yazıyor? Televizyon IP adresi nasıl öğrenilir?

Kamera IP adresi sorgulama nasıl yapılır?

IP kamera sistemleri kendi ip adresleriyle eşleşmektedir. Daha sonrasında bu ip adreslerine ulaşabilmek problem çıkartabilmektedir. Üretici tarafından yapılan bir kamera ip adresi öğrenme programı yoksa Wireshark programı ile kamera ip adresini bulmak mümkündür. Bu program değişik türdeki kamera ip adreslerine ulaşma konusunda kişilere yardımcı olmaktadır.

Sırasıyla yapılması gereken adımlar şöyledir;

  • IP numarasını öğrenmek istediğimiz kamera ile bilgisayarımızın tek bir network sisteminde olmasını kontrol etmeliyiz.
  • Kullandığımız web tarayıcısı açılır.
  • Wireshark programı bilgisayarımızda yüklü ise giriş sağlarız. Eğer program bilgisayarımızda mevcut değilse sistemin web sitesinden Wireshark programı indirilip işlem yapılabilir.
  • Sonrasında IP kamera başlatılır.
  • Hedef adres ile ilgili SSDP araması yapılarak Wireshark takip edilir. Yaptığımız aramayı daraltmak adına filtreler oluşturabililriz.

Kamera IP adresi nerede yazar?

Genellikle IP kameralarda SD kartlar bulunmaktadır. Hareket içeren aktiviteleri kaydetmek için 16 ya da 32 GB’lık hafıza kartları kullanılmaktadır. IP kamerada bu ip adreslerini SD kartlara kaydetmektedir.

Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?


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