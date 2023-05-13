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Kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı, Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

13.05.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 36 yaşındaki Zeynep Başaran'ın yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan Erdem Daşkara adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladığını ifade eden Daşkara, genç kadının ölüp ölmediğini kontrol etmek için Aydın'ın Söke ilçesinden geri döndüğünü anlattı.

Kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı, Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

Muğla'nın Milas'ın eski hastane girişinde 11 Mayıs günü sabah saatlerinde bir kadını hareketsiz görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğunu tespit etti.

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KAN BULAŞAN KOLTUK KILIFLARINI DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANMIŞTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, Erdem Daşkara'nın cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Daşkara, Muğla polisi tarafından İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanıp, gözaltına alındı.

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"KORKUP PANİKLEDİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdem Daşkara, adliyeye sevk edildi. Daşkara polisteki ifadesinde, Zeynep ile yaklaşık 1 aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek, "Olay günü Zeynep'in çalıştığı yerde bir miktar alkol aldım. İş yerinden ayrıldıktan sonra Zeynep'i eski devlet hastanesinin önüne çağırdım. Burada TIR içerisinde alkol aldık. Bir süre sonra bana ait ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş etmek istedi. Zeynep TIR'ın yatak bölümünde bulunan tüfeğe uzanıp, almak istediği esnada bir anda ateş aldı. Korkup, panikledim. Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladım. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için Aydın'ın Söke ilçesinden döndüm. Tekrar olay yerine geldim ve öldüğünü anladım. İzmir'e doğru giderken tüfeği hatırlayamadığım bir yerde araçtan attım" dedi.

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Kaynak: DHA

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