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Kan donduran cinayet! Damadını namaz kılarken öldürdü

07.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın kan donduran bir cinayet işlendi. Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba, damadını namaz kıldığı esnada silahla vurdu. Kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan damat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan cinayeti işleyen kayınpederi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kan donduran cinayet! Damadını namaz kılarken öldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba, damadını namaz kılarken silahla vurdu.

NAMAZ KILDIĞI ESNADA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.

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Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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