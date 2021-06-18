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  4. Kan donduran detay! Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş

Kan donduran detay! Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş

18.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sokak ortasında lise öğrencisi Serhat Sayin'i (16) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Şehmus Yıldırım’ın (26) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanıklar Yıldırım'ın, yerde yaralı yatan Sayin'in başında bir süre beklediğini söyledi.

Kan donduran detay! Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan elektronikçi Şehmus Yıldırım, 14 Eylül 2020'de dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle arkadaşı Yakup Sayin ile tartıştı. Şehmus Yıldırım'ın, Yakup Sayin'i darbetmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Yıldırım'ın iş yerine gitti. Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım'ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Şehmus Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım, Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Şehmus Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Serhat Sayin'in ailesiyle taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Serhat Sayin'in kardeşi Yakup Sayin (20), dinlendi. Darp olayının ardından kardeşi Serhat'ın sinirlenerek Şehmus'la konuşmak için iş yerine gittiğini, kendisinin de babasına durumu anlatmak için berber dükkanına gittiğinde kardeşinin vurulduğunu öğrendiğini söyledi.

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"VURDUKTAN SONRA ÖLMESİNİ BEKLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.C. ise, "Olay yerindeki mobilya dükkanında çalışıyorum. Molada yemek yerken silah sesi duydum. Dışarı koştum, Serhat yerde yatıyordu. Şehmus elinde silahla ayakta duruyordu. Üzerine gittim, 'Erkeksen gel sana da sıkarım' dedi. Şehmus yerde yatan Serhat'a 3 defa kurşun sıktı, ölmesini bekledi" dedi.

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"YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİP BAŞINDA BEKLEDİ"

Tanık B.D. ise, "Şehmus bizim evin karşısında elektrikçide çalışıyor. Ben olaydan önce Serhat'ın bağırma sesini duymadım. Silah sesini duyunca kafamı çevirip baktığımda Şehmus'un sıkıp kaçtığını gördüm. Hatta orada biraz başında bekledi, sanırım rahmetli olmasını bekliyordu. Ateş ettiği mesafe yakındı" diye konuştu.

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"VİCDANIM RAHAT"

Söz verilen sanık Şehmus Yıldırım ise "Benim vicdanım rahat. Bıçakla oraya gelmese ölmeyecekti. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sayin ailesi sanıktan şikayetçi olarak en ağır cezayı almasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin silahlı saldırı
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