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Kan donduran olay! Bebeğini diri diri mezara nasıl gömdüğünü anlattı

05.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, iki günlük bebeği mezarlığa diri diri gömen anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

Kan donduran olay! Bebeğini diri diri mezara nasıl gömdüğünü anlattı

Edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KEŞİF 2-3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı nasıl gerçekleştirdiklerini adeta yaşayarak tek tek hakime anlattı. Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracına bindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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