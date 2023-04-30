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Kan donduran olay: Çocuklarının yanında ilk önce eşini sonra da kuzenini katletti!

30.04.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kan donduran bir olay yaşandı. Ergani ilçesinde bir kişi, önce eşini eşarpla boğdu ardından da kendi kuzenini bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayetler işlendiği sırada çiftin 2 çocuğunun olay yerinde olduğu öğrenildi.

Kan donduran olay: Çocuklarının yanında ilk önce eşini sonra da kuzenini katletti!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 çocuğunun yanında eşi Songül Özer'i eşarpla boğup, kendi kuzeni Mehmet Türk'ü de bıçaklayarak öldüren ve ardından polise teslim olan Yavuz Özer, tutuklandı.

Olay, 28 nisanda akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Özer, evde 2 çocuğunun gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Özer'i eşarpla boğarak, kendi kuzeni Mehmet Türk'ü de bıçaklayarak öldürdü.

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POLİSE TESLİM OLDU

Yavuz Özer, çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yavuz Özer'in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri Songül Özer ve Mehmet Türk'ün cesetleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yavuz Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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cinayet Diyarbakır

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