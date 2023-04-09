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Kan donduran olay! Mal paylaşımı nedeniyle sinir krizi geçirdi... Önce annesini ve kardeşini öldürdü, ardından intihar etti

09.04.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 58 yaşındaki İ.A., mal paylaşımı meselesi nedeniyle annesi 88 yaşındaki S.A. ve 55 yaşındaki kardeşi B.A. ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren İ.A., yanında getirdiği tabancayla annesi ve kardeşini öldürdü. Korkunç olayın ardından İ.A., aynı silahla intihar etti. Ölen kişilerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın akrabaları olduğu öğrenildi.

Kan donduran olay! Mal paylaşımı nedeniyle sinir krizi geçirdi... Önce annesini ve kardeşini öldürdü, ardından intihar etti

Olay, öğle saatlerine doğru Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. İ.A. iddiaya göre mal paylaşımı meselesinden dolayı annesi 88 yaşındaki S.A. ve 55 yaşındaki kardeşi B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonrası sinir krizi geçiren 58 yaşındaki İ.A., kardeşi ve annesini yanında getirdiği tabancayla vurarak öldürüp intihar etti.

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Silah sesleri üzerine komşuları evin camını kırarak içeri girdi. İçeride 3 cesetle karşılaşan komşuları olayı polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halası S.A. ile kuzenlerinin başına gelen bu menfur olayı haber alır almaz olay yerine geldi.

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Bodrum'da şok etkisi oluşturan olayın ardından, 3 ceset savcılığın incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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cinayet Bodrum

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