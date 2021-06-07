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  4. Kan donduran olay! Okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran olay! Okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

07.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, sevgilisi olduğu öne sürülen B.T.'nin okul bahçesinde bıçakladığı Medine Seyis (43), hayatını kaybetti. Polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon
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