HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay: Silahını temizlerken annesini vurdu!

Kan donduran olay: Silahını temizlerken annesini vurdu!

21.04.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da korkunç bir olay yaşandı. Bafra ilçesinde, iddiaya göre silahını temizleyen bir şahıs, annesini vurdu. Karnından ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kan donduran olay: Silahını temizlerken annesini vurdu!

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Bafra’ya gelen Bünyamin A. (36), evde temizlediği silahı ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.'nın (58) karnına isabet etti.

Ağır yaralanan Hatice A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.

Şahsın alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıTokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra

En Çok Okunan Haberler

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!

125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı

Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması: Kimsenin gücü yetmez

Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması: Kimsenin gücü yetmez

Yer: Tokat... Söylentiler bitmiyor! Birçok rivayete konu olmuş

Yer: Tokat... Söylentiler bitmiyor! Birçok rivayete konu olmuş

İlginizi Çekebilir

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.