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  4. Kan donduran tablo! Arkadaşını vahşice katletti, polis arabasına ağlayarak bindi

Kan donduran tablo! Arkadaşını vahşice katletti, polis arabasına ağlayarak bindi

16.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı. Mahallelinin kötü koku üzerine ihbarda bulunması üzerine cesedin 3-4 günlük, vücudunda çok sayıda kesici alet izi olduğu belirlendi. Şüphelinin polis arabasına ağlayarak bindiği görüldü.

Kan donduran tablo! Arkadaşını vahşice katletti, polis arabasına ağlayarak bindi

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak'ta meydana geldi. Bir evden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri vasıtasıyla eve giren polisler, evin banyo kısmında Ramazan Memiş'in (50) cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede cesedin 3-4 günlük olduğu, vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izi ile evin birçok yerinde kan izi olduğu tespit edildi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

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ALACAK VERECEK MESELESİ CİNAYETİ!

Yapılan çalışmalar soncunda maktulün en son Mustafa Özlü isimli arkadaşıyla eve girdiği, daha sonra arkadaşının 1 saat sonra evden ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs sorgusunda maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, cinayeti de bundan dolayı işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, ağlayarak polis arabasına bindi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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