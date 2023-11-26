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Kan donduran vahşet! Cinnet geçirdi, eşini ve annesini vurdu

26.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Adana’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cinnet geçiren N.K. (40), annesi Fahriye Kaya (54) ve eşi Halime Kaya'yı (44) tabancayla başlarından vurdu. Halime Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Fahriye Kaya da ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Cinnet geçirdi, eşini ve annesini vurdu

Dehşete düşüren olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (40) evinin yanındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına gitti. N.K. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

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Tartışma seslerini duyan N.K.’nın karısı Halime Kaya da (44) kayınvalidesinin evine gitti. Tartışma kısa sürede büyürken N.K. tabanca ile annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken N.K. olay yerinden kaçtı.

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Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halime Kaya’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliğine ekipleri ise, şüpheli N.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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