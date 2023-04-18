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Kan donduran vahşet! Öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

18.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Baba A.M.K. (72), işe gitmek için kalkmayan oğlu Hüseyin Kaya (36) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Edinilen bilgiye göre olay, 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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