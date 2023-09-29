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  4. Kan donduran vahşet! Tartıştığı annesini av tüfeğiyle katletti

Kan donduran vahşet! Tartıştığı annesini av tüfeğiyle katletti

29.09.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Konya'da Yusuf Furkan H., tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49), av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası tüfekle evden kaçan Yusuf Furkan H., polis tarafından yakalandı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Tartıştığı annesini av tüfeğiyle katletti

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yusuf Furkan H., mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi Ayfer Akbay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbay, kanlar içinde yere yığıldı, Yusuf Furkan H. de tüfekle evden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, Akbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Akbay'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Kaçan Yusuf Furkan H. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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cinayet Konya

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