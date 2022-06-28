HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür... Sadece 3 baharata ihtiyacınız var

Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür... Sadece 3 baharata ihtiyacınız var

28.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon ve kan şekeri rahatsızlıkları inanılmaz bir hızda artıyor. Dünyada her 11 kişiden 1’ i şeker, her 7 kişiden 1’ i ise tansiyon hastası. Yaş ortalamalarının yeni doğanlara kadar düştüğü öne sürülüyor. Sağlıksız beslenme, stres ve yaşam tarzının etkili olduğu kan şekeri ve yüksek tansiyon için alabileceğiniz bazı önlemler var. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını benimseyerek ilk adımı atabilirsiniz. Doğanın verdiği iyileştirici güçleri olan baharatları da deneyebilirsiniz.

Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür... Sadece 3 baharata ihtiyacınız var

Her 3 yetişkinden 1’inin yüksek tansiyon hastası olduğu ülkemizde hastaların neredeyse yarısı rahatsızlığından haberdar değil. Genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulakta çınlama ve uğultu, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hipertansiyon sinsice ilerleyerek kalp yetersizliğine de zemin hazırlayabiliyor. Her ne kadar tuz kadar olmasa da şeker tüketmek hem büyük hem de küçük tansiyonunuzu yükseltir.

TANSİYONU DÜŞÜREN VE KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN BAHARATLAR

Yükselen kan şekerini dengelemek ve tansiyonu düşürmek için birbirinden lezzetli ve bir o kadar da faydalı baharatları deneyebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Yüzyıllardır tedavi amaçlı birçok alanda kullanılan zerdeçalın iyileştirici özelliği uzun zamandır biliniyor. Zerdeçal, bağışıklığı artırmaya yardımcı olur, cilt durumunu iyileştirir. Ve son zamanlarda, Amerikan Tıp Dergisi Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dergisi'nde bir çalışma yayınlandı.

iStock-508609677

Elde edilen verilere göre kurkumin (zerdeçalda aktif bileşen olan bir madde) glikoz seviyelerini düşürmeye ve diyabetle ilişkili komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabiliyor. Makale ayrıca hastalara günde bir çay kaşığı zerdeçal ile bir bardak süt içmesini tavsiye ediyor.

TARÇIN

Sadece bir kuru tarçın çubuğu yüzde 18 fenol içerir. Bu baharatın diyabetli (özellikle tip 2) kişiler için ideal olmasının nedeni budur. Kan şekerini düşürmek için uzmanlar günde 1 çay kaşığı tarçın alınmasını tavsiye ediyor.

iStock-1222252557

SARIMSAK

Phytomedicine dergisinde, diyabetli fareler üzerinde yapılan bir deneyde günlük diyetlerine sarımsak eklendiği ilginç bir çalışma yayınlandı.

iStock-469904627

Sonuçlar, sarımsak tüketiminin kandaki insülin seviyelerini artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Bu yüzden yemek pişirirken yemeğe bir diş sarımsak eklemeyi unutmayın.

Bu gece mutlaka deneyin! Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmazBu gece mutlaka deneyin! Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.