Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür... Sadece 3 baharata ihtiyacınız var

Her 3 yetişkinden 1’inin yüksek tansiyon hastası olduğu ülkemizde hastaların neredeyse yarısı rahatsızlığından haberdar değil. Genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulakta çınlama ve uğultu, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hipertansiyon sinsice ilerleyerek kalp yetersizliğine de zemin hazırlayabiliyor. Her ne kadar tuz kadar olmasa da şeker tüketmek hem büyük hem de küçük tansiyonunuzu yükseltir.

TANSİYONU DÜŞÜREN VE KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN BAHARATLAR

Yükselen kan şekerini dengelemek ve tansiyonu düşürmek için birbirinden lezzetli ve bir o kadar da faydalı baharatları deneyebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Yüzyıllardır tedavi amaçlı birçok alanda kullanılan zerdeçalın iyileştirici özelliği uzun zamandır biliniyor. Zerdeçal, bağışıklığı artırmaya yardımcı olur, cilt durumunu iyileştirir. Ve son zamanlarda, Amerikan Tıp Dergisi Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dergisi'nde bir çalışma yayınlandı.

Elde edilen verilere göre kurkumin (zerdeçalda aktif bileşen olan bir madde) glikoz seviyelerini düşürmeye ve diyabetle ilişkili komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabiliyor. Makale ayrıca hastalara günde bir çay kaşığı zerdeçal ile bir bardak süt içmesini tavsiye ediyor.

TARÇIN

Sadece bir kuru tarçın çubuğu yüzde 18 fenol içerir. Bu baharatın diyabetli (özellikle tip 2) kişiler için ideal olmasının nedeni budur. Kan şekerini düşürmek için uzmanlar günde 1 çay kaşığı tarçın alınmasını tavsiye ediyor.

SARIMSAK

Phytomedicine dergisinde, diyabetli fareler üzerinde yapılan bir deneyde günlük diyetlerine sarımsak eklendiği ilginç bir çalışma yayınlandı.

Sonuçlar, sarımsak tüketiminin kandaki insülin seviyelerini artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Bu yüzden yemek pişirirken yemeğe bir diş sarımsak eklemeyi unutmayın.



