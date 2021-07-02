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  4. Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı

Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı

02.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi. Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" diyerek felaketin boyutunu anlatmaya çalıştı.

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

Bölge milletvekili Brad Vis, British Columbia eyaletinde bulunan Lytton köyünde ve çevredeki kritik önemdeki altyapıda büyük hasar olduğunu söyledi.

YANGIN HER YERDEYDİ, GERİYE BİR ŞEY KALMADI

Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" dedi.

Daha önceden köy sakinlerine tahliye talimatı veren Polderman, alevlerin köyü 15 dakika içinde sardığını anlattı. Köyde bu hafta içinde 49,6 derecelik rekor sıcaklık görülmüştü.

Sıcak hava dalgası, Kuzey Amerika'nın büyük kısmını etkisi altına aldı.

BEŞ GÜN İÇİNDE 486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde son beş gün içinde 486 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede son üç ila beş yılda sadece üç sıcaklık bağlantılı ölüm kayıtlara geçmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, havalandırmasız evlerde tek başına yaşayanlar oldukları bildirildi.

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ALEVLER, 15 DAKİKA İÇİNDE TÜM KÖYÜ SARDI

Vancouver'ın 260 kilometre kuzeybatısında bulunan, 250 dolayında kişinin yaşadığı köyün birçok sakini, duman ve alevler köyü sardığı sırada, eşyalarını bile alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Polderman "15 dakika içinde tüm köyü alevler sardı. İnsanlar evcil hayvanlarını ve anahtarlarını aldılar, arabalarına atladılar ve kaçtılar" dedi.

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