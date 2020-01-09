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  4. Kanada, İran'da düşen uçakta ölen vatandaşlarına ilişkin İtalya’dan diplomatik yardım talep etti

Kanada, İran'da düşen uçakta ölen vatandaşlarına ilişkin İtalya’dan diplomatik yardım talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Kanada, İran'da düşen uçakta ölen vatandaşlarına ilişkin İtalya’dan diplomatik yardım talep etti

Kanada Dışişleri Bakanı Philippe Champagne'nin İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio'yu arayarak, diplomatik temsilciliklerinin bulunmadığı İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakta hayatını kaybeden Kanadalılara ilişkin yardım talep ettiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın bugün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İran’da dün düşen Ukrayna Havayolları uçağında 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği hatırlatılırken, "Kanada’nın İran’da diplomatik temsilciliği olmaması sebebiyle, Kanada Dışişleri Bakanı Champagne, İtalya'dan Kanada vatandaşlarının haklarının korunması ve İran’daki konsolosluk işlerinin kolaylaştırılması konusunda yardım talep etti." ifadeleri kullanıldı.

Di Maio'nun da Champagne'e kaza nedeniyle taziyelerini ilettiği ve İtalya'nın yardım ve desteğini temin edeceğini teyit ettiği kaydedildi.

- İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

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