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Kanadalı eski piskopos Poilievre: Hükümetle suç ortağıydık

11.07.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı eski Saskatoon piskopos Andre Poilievre, yatılı kilise okullarının bahçesinde son zamanlarda ortaya çıkarılan kayıt dışı çocuk mezarları hakkında, "Bu okulların tasarımında, uygulanmasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık." ifadesini kullandı.

Kanadalı eski piskopos Poilievre: Hükümetle suç ortağıydık

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’ye konuşan 85 yaşındaki Poilievre, yatılı okulların yerli aileler üzerindeki yıkıcı etkisini gördükten sonra, 1978'de beyaz rahip elbisesini bir çöp kutusuna attığını anlattı.

Poilievre, "Katolik Kilisesi olarak sorumluyduk. Şimdi kolektif ve kurumsal bir yanıta ihtiyacımız var. Bu okulların tasarımında, uygulanmasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık." şeklinde konuştu.

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"KATOLİK KİLİSESİ MAĞDURLARA TAAHHÜT ETTİĞİ 25 MİLYONU ÖDEMEDİ"

Katolik kilisesinin ülkedeki yatılı kilise okulları olayını araştıran Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kararını da hiçe saydığını kaydeden Poilievre, Kilise'nin 2005 yılında kabul edilen Yatılı Kilise Okulları Uzlaşma Anlaşması'ndaki, "hayatta kalanlar için 25 milyon dolar bağış toplama" sözünü yerine getirmemesine de tepki gösterdi.

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"BU BİR SKANDAL VE GERÇEKTAN UTANÇ VERİCİ"

Poilievre, Katolik Kilisesinin kanunlardaki yasal boşlukları kullanarak mağdurlara ödenmek üzere taahhüt ettiği 25 milyon dolar bağışı toplamaktan kaçındığını dile getirerek, "Bu bir skandal ve gerçekten utanç verici. Yasal olabilir ama etik değil." dedi.

Katolik Kilisesi ile birlikte anlaşmaya dahil olan United, Anglikan ve Presbiteryen kiliselerinin, yatılı okul mağdurlarına tazminatları eksiksiz ödediğini belirten Poilievre, Katolik Kilisesinin 2005 yılından bugüne kadar geçen 16 yılda sadece 4 milyon dolar toplayabilmesini, "zavallılık" olarak niteledi.

Poilievre, Katolik Kilisesinin bu süre zarfında Kanada genelinde katedral ve kilise inşaatına 290 milyon dolardan fazla para harcadığını vurgulayarak, "Yazık.. Bence para önce insanlara harcanmalıydı, sonra binalara ve katedrallere." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Kanada
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