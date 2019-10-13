Kanadalı sporcular Hagibis Tayfunu yardım çalışmalarına katıldı

Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu nedeniyle maçları iptal edilen Kanada Rugby Milli Takımı oyuncuları, afet bölgesi Kamaishi'deki yardım çalışmalarına katıldı.

CNN'de yer alan habere göre, Japonya'da düzenlenen Rugby Dünya Kupası'nda mücadele eden Kanada Rugby Milli Takımı, Namibya'ya karşı oynayacakları maçın iptal edilmesinin ardından Kamaishi'deki yardım çalışmalarında yer aldı.

Kanada Rugby Milli Takımı koçu Kingsley Jones, yaptığı açıklamada, dünya kupası için çok çalıştıklarını belirterek "Namibya ile mücadele etme fırsatını kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Hagibis’ten etkilenen herkesin iyi olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tayfunun şiddetini artırması sebebiyle Yeni Zelanda ve İtalya ile İngiltere ve Fransa arasındaki maçlar da iptal edilmişti.

Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan tayfunun vurduğu yerlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 100'den fazla kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 17 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı, 5'inin yaşamını yitirdiği, 3'ünün ise hala kayıp olduğu ifade edildi.