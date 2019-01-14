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Kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gırnavaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı.

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