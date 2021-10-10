HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanser eşini öldüren emekli öğretmenden skandal savunma: Çok konuşuyordu

Kanser eşini öldüren emekli öğretmenden skandal savunma: Çok konuşuyordu

10.10.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), adliyeye sevk edildi. Şimşek, ''Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.

Kanser eşini öldüren emekli öğretmenden skandal savunma: Çok konuşuyordu

Olay, dün akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÇOK KONUŞUYORDU"

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.
Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katiliyle görüntüleri ortaya çıktıSokak ortasında öldürülmüştü! Katiliyle görüntüleri ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlıkGirdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık
Hastane randevusuna saatler kalmıştı! Kalbine yenik düştüHastane randevusuna saatler kalmıştı! Kalbine yenik düştü
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Öğretmen Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu

Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu

Denizden kıyıya yaklaştı! Böyle görüntülendi

Denizden kıyıya yaklaştı! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.