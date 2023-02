Kanserin göz ardı edilen ilk belirtisi! Kanser hastalarının %75'inde görülüyor

Kanserin belirtilerine ve risk faktörlerine karşı bilinçli olmak hayat kurtarabiliyor. Pankreas kanseri riskli kanser türleri arasında yer alıyor. Pankreas kanserinin belirtilerinin günlük hayatta yaşadığımız birçok sağlık sorununa benzemesi bu hastalığın teşhisinde gecikmelere neden olabiliyor. Ancak göz ardı edilen öyle bir belirti var ki kanser hastalarının %75'i aynı belirtiyi yaşıyor.

BELİRTİ TÜMÖRÜN GELİŞTİĞİ YERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Dr. Deborah Lee, kanser hakkında alarm zillerini çalabilecek bir uyarı işaretini paylaştı. Kanserli tümörün konumuna bağlı olarak, "erken" uyarı işaretlerinden biri kaşıntı olabilir. Kaşıntı veya kaşıntılı cilt, aşırı kaşıma ihtiyacı ile dikenli hissedilen cildi tanımlar. Dr. Lee, "Kaşıntının pankreas kanserinin erken veya geç bir belirtisi olup olmadığı, tümörün nerede geliştiğine bağlıdır" dedi.

KAŞINTI ERKEN BELİRTİ OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİR

Pankreas kuyruğunda ürkütücü bir durum başlarsa hastalıkta ilerleyen dönemlerde kaşıntı oluşabilir. Bununla birlikte, pankreas kanseri vakalarının yüzde 65'inde durum pankreasınızın başında başlar, bu nedenle kaşıntı nispeten "erken" ortaya çıkabilir.

Doktor, "Pankreas kanseri pankreasın başında başladığında, safra kanallarını erkenden sıkıştırması, safranın bağırsaklara geçişini engellemesi ve kaşıntılı sarılık ile sonuçlanması daha olasıdır" dedi.

SARILIK BELİRTİSİ EN YAYGIN BELİRTİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzman, kanser kaşıntısını tanımlamaya gelince, bu hissin kalıcı olacağını ve tüm cildinizi ele geçireceğini paylaştı. Dahası, kaşıntı sarılık olan hastaların yüzde 80 ila 100'ünde görülen pankreas kanserinin "yaygın" bir belirtisidir. Sarılık, NHS'ye göre cildinizin ve gözlerin beyazının sararmasını tanımlar. Dr. Lee şunları söyledi: "Cilt rengindeki değişiklik, safra pigmenti bilirubinin birikmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu normalde bağırsaklara atılır, ancak kanser geçiş yolunu tıkadığı için, bilirubin kan dolaşımında birikir ve deride birikir."

TUVALETTE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLERE DİKKAT

The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliyer Association'da yayınlanan bir araştırmaya göre, pankreas kanserinin kaşıntı ile gelen bu belirgin belirtisi hastaların yaklaşık yüzde 75'inde görülüyor. Kaşıntı tek başına mutlaka kansere işaret etmese de, ölümcül durumu tanımlamaya yardımcı olabilecek eşlik eden başka belirtiler de vardır. Pankreas kanseri hastalarında sarılık ve tuvalete vuran belirtilerle birlikte kaşıntı ortaya çıkar.

Dr Lee şunları söyledi: "Hastalar dışkılarının solgunlaştığını ve idrarlarının renginin daha koyu olduğunu fark eder. Dışkı yağlı görünebilir ve tuvalette yüzebilir, yıkanması zor olabilir. Cildinizin sarardığını fark ederseniz ve soluk dışkı ve koyu renkli idrarınız varsa, acilen doktora görünmelisiniz." NHS'ye göre , pankreas kanserinin dikkat edilmesi gereken diğer ana semptomları şunları içerir: