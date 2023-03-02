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Kanserin ilk belirtisi olarak biliniyor! Her şey yürürken ortaya çıkıyor

02.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Kanseri erken teşhis etmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Erken teşhis için kanserin ilk belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Yürüme sırasında ortaya çıkan bir durumun üç tehlikeli kanserin ilk belirtisi olduğu öğrenildi.

Kanserin ilk belirtisi olarak biliniyor! Her şey yürürken ortaya çıkıyor

Kanserin temel birkaç belirtisi olmasına rağmen ortaya çıktığı yere göre farklı belirtiler görülebiliyor. Bu belirtileri erken fark etmek kanser hastalığının tedavisinde önemli bir yer taşıyor. Tümör bazı durumlarda yürüyüşte fark edilebilecek ufak değişimlere sebep olabiliyor.

ÜÇ KANSER TÜRÜ İÇİN UYARI VERİYOR

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Mayo Clinic'e göre para-neoplastik sendromlar "en yaygın olarak akciğer, yumurtalık veya meme kanseri veya lenfomadan kaynaklanan, kanserli bir tümöre (neoplazma) karşı bağışıklık sisteminin tepkisi tarafından tetiklenen nadir dejeneratif bozukluklardır".

BAŞLANGIÇ BELİRTİLERİNE DİKKAT

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Bu koşullar, altta yatan bir hastalık tarafından dolaylı olarak tetiklenen bir dizi nörolojik semptomu teşvik ediyor. Kanser nörolojik semptomlar ürettiğinde, bu genellikle sinir sisteminin veya metastazların doğrudan tümör istilasının sonucudur. Para-neoplastik serebellar ataksi, başlangıçta dengesiz yürüyüş, çift görme ve ince el hareketlerinde zorluk gibi hafif semptomlarla ortaya çıkan sendromlardan biridir.

TEŞHİS KONULMADAN YILLAR ÖNCE GÖRÜLÜYOR

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Mayo Clinic şunları ekliyor: "Ataksi, kanser teşhisi konmadan aylar veya yıllar önce ortaya çıkabilir." Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, semptomların genellikle bir tümör veya kanserle dolu büyüme bulunmadan önce keşfedildiğini doğrulamaktadır. Vakaların yüzde 60'ında sendrom, uyku bozuklukları, görme sorunları ve baş dönmesi gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Zayıf kas kontrolü aynı zamanda beceriksiz istemli hareketlere ve ardından yürüme, denge güçlüğüne neden olabilir.

GÖZ HAREKETLERİNDE VE KONUŞMADA HASARLAR GÖRÜLEBİLİR

Genellikle el koordinasyonu, göz hareketleri ve konuşma da kas koordinasyonunu kontrol eden beyindeki hasarın bir sonucu olarak etkilenir. Bu, koordinasyonsuz göründüğü için yaygın olarak ataksik yürüyüş olarak adlandırılan, dengesiz ve sendeleyici bir yürüyüş üreterek kişinin yürüme şeklini etkileyebilir.

PARA-NEOPLASTİK SENDROMLARA NE SEBEP OLUR?

Bağışıklık sistemi, vücudu sağlıklı tutmak ve enfeksiyonlarla savaşmak için uyum içinde çalışan hücreler, dokular ve organlardan oluşur. Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'ne göre, "bilim adamları, para-neoplastik sendromların, kanserle savaşan antikorlar veya beyaz kan hücrelerinin (T hücreleri olarak bilinir) yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığında meydana geldiğini düşünüyorlar".

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Bazı kanserlerin bu reaksiyonu daha sık tetiklemelerinin nedeni, hormonları ve diğer sinyal moleküllerini üretmeleridir. Dahası, bu yanlış yönlendirilmiş otoimmün tepkinin sinir sistemine verebileceği zarar, kanserin kendisinin neden olduğu zarardan çok daha fazla olabilir. 2019'da araştırmacılar, sendromu tetikleyen en yaygın kanser türünün akciğer kanseri olduğunu, ardından meme kanseri ve lenfomanın geldiğini keşfetti.

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