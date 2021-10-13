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  4. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

13.10.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki alüminyum ve köpük yüklü TIR'ın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.

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TIR sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle TIR'ın tamamına yayılmadan söndürüldü.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne Kapıkule sınır kapısı
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