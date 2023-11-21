Kar, 8 ilde hayatı olumsuz etkiledi! Yollar kapandı, ulaşım durdu

Bitlis ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezi, yoğun yağış nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı.

BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova - Şemdinli yolundaki Haruna Geçidi’nde birçok araç yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede yağışla birlikte fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.

KARS'TA KAR ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU

Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Arpaçay ilçesine bağlı, Akmazdam, Aydıngün, Gülyüzü, Taşbaşı, Taşlıağıl köy yollarında ise ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Bu arada Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde Karayolları ekibinin kaza yapması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

YOĞUN KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova'nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIMDA AKSAMA

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı ile kış lastiği kullanmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

VAN

Van'da kent merkezi ve ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterdi. İpekyolu ilçesinde sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Zaman zaman etkisini sürdüren kar nedeniyle, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Muradiye'de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

Erciş ilçesinde de akşam başlayan kar, gece de etkisini sürdürdü.

AĞRI

Ağrı'da ise etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Etrafın beyaza büründüğü kentte yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyüne minibüsüyle yolcu taşıyan Celal Demir, lastiklerini kış lastiğiyle değiştirmeyince yokuşu yolcuların yardımıyla çıkabildi.

Sürücü Demir, AA muhabirine, bir anda karın başladığını ve duruma hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Karın sürpriz olduğunu belirten Demir, “Bir anda kar bastırdı. Havaya güvendik, lastiklerimizi değiştirmedik kar bastırınca da yolda kaldık. Zar zor köye geldik. 10 santimetreden fazla kar var lastikleri değiştirmeye gidiyorum." dedi.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu. Ekipler, Ardahan-Göle ve Kars kara yollarında karla mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı.

Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan Cumaçay tepesi mevkisi ve diğer bölgelerdeki yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

KASTAMONU'DA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu.

Odayboğazı mevkiinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve Esentepe'de artarak devam etti. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaşan kar yağışıyla görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.





