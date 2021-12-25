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Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi: İnanın tavuktan ucuz

25.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın en çok tercih edilen balıklarından sarıkanatın kilosu 80 TL'den 65 TL'ye kadar düştü. Hamsinin 35 liradan alıcı bulduğu belirtilirken balık fiyatlarının düştüğünün altını çizen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, ''Balık fiyatları 2-3 ay önceki fiyatlara geriledi. İstavriti 20-25 lira, mezgiti 20-25 liradan satıyoruz. Piyasadaki en ucuz et türü balık. İnanın tavuktan bile ucuz'' dedi.

Kocaeli'de balık tezgahlarında birbirinden lezzetli balıklar görücüye çıkıyor. İstavrit 25, mezgit 30, hamsi ise 35 liradan alıcı buluyor. Tezgahların vazgeçilmez balıklarından sarıkanatın kilosu ise 80 liradan 65 liraya geriledi. Vatandaşlar çoğunlukla sarıkanat ve hamsiyi tercih ediyor.

''FİYATLAR ÇOK UÇUK DEĞİL''

Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen Balıkçı Serkan Yalın, "Bütün ürünlerin zamlanmasıyla birlikte balıklarımızda zamlanmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi bütün balıkların fiyatı düşmüş durumda. İnşallah balık fiyatları daha da düşecek, ben buna eminim. Çinekop yüzünü göstermeye başladı, çinekop neredeyse hamsi fiyatına düşecek. Hamsi 30, mezgit 35, istavrit 25 liraya kadar düştü. Bu fiyatlar çok uçuk değil” ifadelerini kullandı.

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''İNANIN TAVUKTAN BİLE UCUZ''

Balık fiyatlarının düştüğünün altını çizen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Bölgemizde şu anda balık fiyatlarında düşüş var. Piyasaların altında bir satışa başladık. Balık fiyatları 2-3 ay önceki fiyatlara geriledi. İstavriti 20-25 lira, mezgiti 20-25 liradan satıyoruz. Piyasadaki en ucuz et türü balık. İnanın tavuktan bile ucuz, hepsi günlük taze. Havaların soğuması ve karın gelmesiyle balıklardaki yağ oranı arttı" dedi.

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(İHA)

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Kocaeli
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