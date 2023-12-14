Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saatlik kesintisiz yağmur geliyor… Bu tarihlere dikkat!

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji, hafta sonu ile birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini bildirdi ve ülkenin batısından itibaren kar yağışının başlayacağını açıkladı.

Meteoroloji güncel hava durumu raporuna göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili son gelen bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:

Bugün perşembe ülkede yağış yok. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında lodos (güney batı) yönünden öğleden sonra kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 18, İzmir 21, Antalya 20, Ankara ise 14 derece olacak.

Cuma sabah Trakya ve Marmara’nın batısında yağış başlıyor.

İstanbul’a yağmur akşama doğru gelir, akşam Ege ve Akdeniz bölgesini de kapsar. Yarın sıcaklıklar 3-4 derece azalacak. Cumartesi sıcaklıkların daha da azalmasıyla Trakya ve Marmara’nın güneydoğusunda, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağacak.

Pazar günü Anadolu’da kar yağışı genişleyecek. Bu sistemde İstanbul’da kar yağışı görülmeyecek. Cuma günü İstanbul’da yağmur kuvvetli 16 derece, sıcaklık cumartesi pazar 7-8 dereceye düşecek.

38 SAATLİK KESİNTİSİZ YAĞMUR GELİYOR!

Havaforum sosyal medya hesabından paylaşılan İstanbul ile ilgili son hava durumu bilgileri ise dikkat çekti. Yapılan açıklamada “Müjde ! İstanbul'a 38 saatlik kesintisiz yağmur geliyor. Cuma akşamı başlıyoruz. Şakır şakır...” ifadeleri kullanıldı. Beklenen kar yağışı ile ilgili de hava tahminleri için ise şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul'da hafta sonu kar beklemiyoruz. Sanki hafta sonu kardan başımızı kaldıramayacakmışız gibi haberler var. Cuma akşam ve cumartesi şakır şakır yağmur bekliyoruz. Hafta sonu hava soğuk olacak ama şehir merkezinde kar yağmaz. Kar, Trakya'dan İstanbul'a geçemiyor.”

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BATI'DAN GELİYOR!

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlıyor. Pazar günü kar yağışının iç bölgelerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuzey Ege’de rüzgarın (14.12.2023) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.





