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Kar yağışı ne kadar sürecek? Herkes son dakika hava durumu uyarılarını merak ediyor…

19.03.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun neredeyse tamamına lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı birkaç günlük moladan sonra geri döndü. Ege ve Akdeniz hariç hemen hemen bütün şehirler beyaza büründü. Meteoroloji, kar yağışının pazartesiye kadar etkili olabileceğini duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise 'Bana göre kar yağışı pazar günü öğleden sonra etkisini yitirecek' dedi.

Kar yağışı ne kadar sürecek? Herkes son dakika hava durumu uyarılarını merak ediyor…

Meteoroloji’den gelen son dakika kar yağışı haberlerine göre İstanbul, Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkâri, Kastamonu, Muş, Rize, Trabzon ve Van için 'turuncu', 16 şehir için de 'sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul beyazlara bürünürken Meteoroloji bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, pazartesi günü ise sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağışın karla karışık yağmura döneceğini duyurdu.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar, sabaha kadar her yeri bembeyaz yaptı.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü. Sokaklar ve yollar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti.

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PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

ORHAN ŞEN: BANA GÖRE PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumu ile ilgili yaptığı son uyarısında kar yağışının Pazar günü öğleden sonra etkisini yitireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece ve yarın gün boyu İstanbul’da kar tipi şeklinde yağacak ve yoğun olacak. Aynı tahmin Batı Karadeniz için de geçerli. Dışarı çıkmasanız iyi olur. Nefes almakta güçlük çekebilirsiniz bu da oksijen eksikliği doğurur ve kalbiniz daha çok çalışmak durumunda kalır.

Kar yağışı esnasında sert tanecikler görebilirsiniz bunlar "dolu" değil tipidir. Bana göre kar yağışı Pazar günü öğleden sonra etkisini yitirecek. İstanbul’da kar yağışı açısından bugün ve yarın gece yarısı önemli. Afete dönüştürmeden atlatalım”

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MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran Vali Ali Yerlikaya, ayrıca kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

"LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı
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