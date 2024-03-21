Kar yağışı sonrası ilk görüntüler Ankara’dan geldi! Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak devam edecek

Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart hava durumu raporunu paylaştı. 17 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Kars'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



