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Kar yağışı sonrası ilk görüntüler Ankara’dan geldi! Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak devam edecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 09:15
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Ankara’da kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken kar yağışı ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ülke genelinde yağışların Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi. İşte hava durumu ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları…

Kar yağışı sonrası ilk görüntüler Ankara’dan geldi! Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak devam edecek

Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart hava durumu raporunu paylaştı. 17 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Kars'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar
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