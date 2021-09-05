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  4. Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

05.09.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 nolu Cadde'de meydana geldi. Umut Arslan yönetimindeki yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve Mehmet Aşar yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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trafik kazası Karabük AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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