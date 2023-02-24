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Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen kürler ve bitkisel çözümler

17.02.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketsiz ve sporsuz yaşamdan yanlış ve dengesiz beslenmeye varan pek çok faktör karaciğer yağlanmasını tetikleyebilir. Buna bağlı olarak karaciğer yağlanması belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka bir uzmana danışılmalı ve tedavi planına başlanmalıdır. Yine bir uzmana danışılarak karaciğer yağlanmasının iyileşme sürecinin desteklenmesi amacıyla bitkisel çözümlere başvurulabilir. Dolayısıyla karaciğer yağlanmasını önlemede veya tedavi etmede etkili olan bitkisel kürlerden söz edilmelidir.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen kürler ve bitkisel çözümler

İçindekiler

  • Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?
  • Karaciğeri ne temizler?
  • Karaciğer yağlanmasını ne temizler?
  • Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bitkiler nelerdir?
  • Elma sirkesi karaciğer yağlanmasına iyi gelir mi?
  • Karaciğer yağlanması tedavisinde zerdeçal tüketilir mi?

Sporsuz yaşam, doğal olmayan besinlerin tüketimi ve yağ ve karbonhidrat tüketimindeki artış gibi nedenler karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Bunun sonucunda kişiler karaciğer yağlanmasına iyi gelen bitkisel takviyeleri araştırmaya başlar. Ancak bu süreçte ilk olarak karaciğer yağlanması belirtileri görüldüğü takdirde bir uzmana danışılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Daha sonra danışılan uzmanın da onayı alınarak tıbbi tedaviye ek olarak karaciğer yağlanması için bitkisel çözümlere başvurulabilir.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Pek çok kişinin karaciğer yağlanmasına iyi gelen kürleri ve bu rahatsızlığı önleme konusunda etkili olabilen bitkisel çözümleri araştırdığı bilinir. Bu durumda ilk olarak söz konusu rahatsızlığın nedenleri ile belirtilerine değinmekte fayda vardır. Karaciğer yağlanmasına yol açabilen durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Aşırı kilo alımı
  • Doğal olmayan besinlerin aşırı tüketimi, dengesiz beslenme, yanlış beslenme
  • Hareketsiz ve sporsuz bir yaşam
  • Yağ ve karbonhidrat tüketimindeki artış
  • Aşırı alkol tüketimi

Yukarıda sıralanan hususlar karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Buna bağlı olarak kilo alımıyla birlikte karaciğerin çevresi ile cilt altındaki yağ dokusu gelişip artabilir. Sonuç olarak kişide özel bir klinik belirtisi olmayan karaciğer yağlanması oluşabilir. Bu durumda ise mutlaka bir uzmana danışılması ve tedavi sürecine uyulması gerekir. Yine karaciğer yağlanması bitkisel tedavi yöntemleri de öğrenilerek bu hastalığın tedavi sürecinin sağlıklı uygulamalarla desteklenmesi mümkündür. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen şeyler ise temelde kilo verilmesi ve egzersiz programına başlanması olarak belirtilebilir.

Karaciğeri ne temizler?

Aşırı alkol tüketimine bağlı olarak veya farklı nedenlerden ötürü karaciğer yağlanması problemi yaşayan kişiler sıklıkla karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinleri araştırır. Karaciğer yağlanmasının tedavi sürecinde tüketilmesi önerilen besinlerin başında kahve gelir. Uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere karaciğer yağlanmasına sahip olan bireylerin günde bir fincan kahve tüketmeye özen göstermeleri gerekir. Ancak bu bireyler ideal kafein alım miktarı ile kahve tüketim şekli hakkında mutlaka bir beslenme uzmanına danışmalıdır.

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Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Toplumda yaygın olarak görülen ve genellikle aşırı alkol tüketimi veya kilo artışına bağlı olarak yaşanan karaciğer yağlanmasının bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Kahve içmek ile enginar ve kereviz gibi sebzeleri tüketmenin karaciğeri temizlediği söylenir. Bununla beraber alkole bağlı karaciğer yağlanması bitkisel tedavisi için bitkisel detoks içeceklerinin hazırlanıp tüketilmesi önerilir. Yani bir uzmana danışıldığı takdirde belli başlı yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler ile smoothie hazırlanarak karaciğer yağlanması tedavisi sürecinde tüketilmesi mümkündür. Karaciğer yağlanması tedavisinde tüketilebilen sağlıklı kürlerden birinin tarifi şu şekildedir:

  • Bir adet brokoli haşlayın ve daha sonra blender yardımı ile püre hâline getirin.
  • Püre hâline getirilen brokolinin üzerine bir adet limonun suyu ve az miktarda zerdeçal ekleyin.
  • Son olarak içerisine bir bardak kadar su eklenen karışım blender yardımı ile homojen hâle gelene kadar karıştırın.
  • Elde edilen detoks içeceği uzman doktordan onay alındığı takdirde günde bir bardak ölçüsünde tüketilebilir.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Türkiye'de her beş yetişkinden birinde karaciğer yağlanmasının görüldüğü bilinir. Bu bağlamda "Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir bitkisel tedaviler nelerdir?" sorusu mutlaka yanıtlanmalıdır. Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözüm aranırken uzmanlar tarafından da tüketimi önerilen kürlere başvurulmalıdır. Aksi takdirde bilinçsiz bir şekilde tüketilen kürler ya da besinler bu hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Karaciğer yağlanması için şifalı bitkiler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kereviz
  • Enginar
  • Brüksel lahanası
  • Brokoli

Yukarıda sıralanan sebzeler, karaciğer yağlanması olan bir hastaya tüketmesi önerilen besinlerdendir. Karaciğer tedavisinde bitkisel çözüm olarak günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi gerektiği belirtilir. Uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere özellikle kereviz ve enginar gibi sebzelerin karaciğerin temizlenmesinde son derece etkili olduğu söylenebilir.

Elma sirkesi karaciğer yağlanmasına iyi gelir mi?

Kahve, kereviz ve enginar gibi sebzeler, meyve, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar karaciğer yağlanmasının tedavisinde tüketilebilen faydalı besinler arasındadır. Bununla birlikte limon, yeşil çay ve karahindiba da karaciğer yağlanması tedavisinin desteklenmesinde etkili bulunan besinlerdendir. Tüm bu besinlerin yanı sıra elma sirkesinin karaciğere faydasından da mutlaka söz edilmelidir. Elma sirkesi özellikle karaciğer etrafında biriken yağın eritilmesinde etkili olabilir. Bu bağlamda günde bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesinin bir bardak suya eklenerek ya da direkt olarak içilmesi önerilir. Ancak bu uygulamaya başvurulmadan önce mutlaka uzman doktordan onay alınmalıdır.

Karaciğer yağlanması tedavisinde zerdeçal tüketilir mi?

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde zerdeçala sıklıkla başvurulduğu görülür. Buna bağlı olarak da "Zerdeçal karaciğere iyi gelir mi?" sorusuna pek çok kişi tarafından yanıt arandığı söylenebilir. Zerdeçal, antioksidan deposu bir baharat olması ve yağ birikimini gidermede rol oynaması ile karaciğer yağlanmasının tedavisinde etkili olabilir. Sindirme yeteneğini de desteklediği söylenen zerdeçal, karaciğer yağlanmasına sahip olan kişiler tarafından her gün bir bardak suda bir tatlı kaşığı ölçüsünde kaynatılarak içilebilir. Fakat diğer bitkisel kürlerde olduğu gibi karaciğer yağlanmasına sahip bireyler tarafından zerdeçal tüketilmeden önce bu konuda uzman onayı alınması mühimdir.

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