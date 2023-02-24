Kemik erimesine ne iyi gelir? Kemik erimesine iyi gelen besinler ve kürler nelerdir?

Osteoporoz olarak da adlandırılan ve düşündüğünüzden daha yaygın olarak görülen kemik erimesi, özellikle 50 yaşının üzerindeki insanlarda görülür. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanan kemik erimesi rahatsızlığı, kendini genellikle bel ağrısı olarak gösterebilir. Kemik erimesinin sağlığa olumsuz birçok etkisi de olabilir. Kemik erimesinin önüne geçmek ya da yavaşlatmak için öncelikle doktorlarınızın söylediklerini harfiyen uygulamanız gerekir. Beslenmenize daha çok dikkat etmek de büyük önem taşır. Kemik erimesi problemine karşı vücudu koruyan ve kemik erimesi riskini azalttığı düşünülen bazı besinler bulunur.

Kemik erimesine ne iyi gelir?

İlerleyen yaşlarda kemik erimesi sorunuyla karşılaşmamanız için beslenme programınıza sağlıklı yiyecekler eklemeniz önerilir. Kemik erimesine iyi gelen besinler belli miktarlarda ve belli sürelerde tüketilebilir. Süt, balık çeşitleri, kuru meyveler, badem, brokoli gibi kemik erimesine iyi gelen besinler sayesinde kemik erimesini azaltabilirsiniz. Kemik erimesi için uygulayacağınız kürler hakkında bir uzmandan destek almanız gerekir. "Kemik erimesine iyi gelen besinler nedir?" sorusu için kemik erimesine iyi gelecek yiyecekler:

Süt: Yüksek kalsiyum ve güçlü bir B, D ve E vitamini kaynağı olarak görülen süt, kemik erimesine karşı tüketebileceğiniz besinlerin başında gelir. Kemik erimesine en iyi gelen şey süt denebilir. Ancak süte karşı bir intoleransınız olup olmadığından emin olmanız önemlidir.

Yüksek kalsiyum ve güçlü bir B, D ve E vitamini kaynağı olarak görülen süt, kemik erimesine karşı tüketebileceğiniz besinlerin başında gelir. Kemik erimesine en iyi gelen şey süt denebilir. Ancak süte karşı bir intoleransınız olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Kuru meyveler: Kuru erik başta olmak üzere pek çok kuru meyve kemik erimesine iyi gelir. Fenolik bileşikler açısından zengin olan kuru meyveler, kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinlerdendir. Kemik sağlığı açısından vücuda katkıları büyük olan bu besinleri tüketmeye karar verirseniz, belli miktarda ve doğal yollarla kurutulmuş olanları tercih etmelisiniz.

Kuru erik başta olmak üzere pek çok kuru meyve kemik erimesine iyi gelir. Fenolik bileşikler açısından zengin olan kuru meyveler, kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinlerdendir. Kemik sağlığı açısından vücuda katkıları büyük olan bu besinleri tüketmeye karar verirseniz, belli miktarda ve doğal yollarla kurutulmuş olanları tercih etmelisiniz. Badem: Badem de süt gibi bolca kalsiyum içerir. Kemik erimesini durduran besinler içinde yer alan badem, düzenli olarak tüketilebilir. Bademi günde bir avucu aşmayacak kadar tüketmeniz önerilir. Kavrulmamış, tuzlanmamış ve çiğ hâliyle tüketmeniz de önemlidir.

Badem de süt gibi bolca kalsiyum içerir. Kemik erimesini durduran besinler içinde yer alan badem, düzenli olarak tüketilebilir. Bademi günde bir avucu aşmayacak kadar tüketmeniz önerilir. Kavrulmamış, tuzlanmamış ve çiğ hâliyle tüketmeniz de önemlidir. Brokoli: Kemik erimesine iyi gelen bitkiler içinde yer alan brokoli, demir eksikliğine iyi gelir. İçeriğinde yüksek A, C ve E vitamini yer alan brokoli, kemik erimesine karşı sizi koruyabilecek besinlerdendir. Mevsiminde ve doğal haliyle tüketmeye özen göstermelisiniz.

Kemik erimesine iyi gelen bitkiler içinde yer alan brokoli, demir eksikliğine iyi gelir. İçeriğinde yüksek A, C ve E vitamini yer alan brokoli, kemik erimesine karşı sizi koruyabilecek besinlerdendir. Mevsiminde ve doğal haliyle tüketmeye özen göstermelisiniz. Marul: Marul da kalsiyum açısından zengin yiyeceklerden biridir. Vücudunuza kalsiyum olmak için sadece süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekmez. Taze marullarla nefis salatalar hazırlayabilirsiniz.

Marul da kalsiyum açısından zengin yiyeceklerden biridir. Vücudunuza kalsiyum olmak için sadece süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekmez. Taze marullarla nefis salatalar hazırlayabilirsiniz. Ispanak: Kemik erimesine doğal çözüm olan ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından biridir. Kas ve kemik sağlığına ve gelişimine destek olan ıspanak, kemik erimesi sorununu yavaşlatır.

Kemik erimesine doğal çözüm olan ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından biridir. Kas ve kemik sağlığına ve gelişimine destek olan ıspanak, kemik erimesi sorununu yavaşlatır. Balık: Kemik erimesine yakalanma riskinizi ortadan kaldırmak için kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de yeterli miktarda omega-3 almanızdır. Kemik erimesini önlemenin yolları içinde balık tüketiminin önemi çok büyüktür. Omega-3 alabileceğiniz en doğal kaynaklardan biri balıktır. Kemik ve kalp sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak balık tüketmeyi unutmamalısınız.

Kemik erimesine yakalanma riskinizi ortadan kaldırmak için kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de yeterli miktarda omega-3 almanızdır. Kemik erimesini önlemenin yolları içinde balık tüketiminin önemi çok büyüktür. Omega-3 alabileceğiniz en doğal kaynaklardan biri balıktır. Kemik ve kalp sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak balık tüketmeyi unutmamalısınız. Kayısı: Kurusu ve taze haliyle mevsimi geldiğinde bolca tüketmeniz gereken meyvelerden biri kayısıdır. İçinde kalsiyum ve magnezyum bulunan meyve, kemik sağlığını olumlu anlamda destekliyor.

Yaşlılarda kemik erimesine ne iyi gelir?

Kemik erimesi özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarından biridir. Yaşlıların hareketleri çok daha kısıtlı olduğu için beslenmelerine dikkat etmeleri çok daha önemlidir. Kemik erimesine iyi gelen bitki çayları tüketmeleri kemik erimesinin hızını azaltabilir. Beslenmelerinde kalsiyum ve omeg-3 ağırlıklı besinler tüketmeleri önemlidir. Ancak tüketmeniz gereken miktar ve tüketme süresi için mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekir. Süt limon kürü kemik erimesine etkili olan kürlerden biridir.

Eklem ve kıkırdak ağrılarının azalmasında etkili olan süt ve limon kürü için 1 bardak sütün içine yarım limon sıkarak karıştırmanız yeterlidir. Bu karışımı buzdolabında yaklaşık 5 saat kadar beklettikten sonra tüketmeniz önerilir. Bu karışımı 21 gün boyunca düzenli olarak tüketilmeli ve her gece yatmadan önce içilmeniz gerekir. Bu karışım eklem sağlığına iyi gelir. Yoğurt kıvamında olan bu karışımı 21 gün boyunca tükettikten sonra eklem ağrılarınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

Genç yaşta kemik erimesi olanlar ne yapmalı?

Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi bazı kişilerde erken yaşlarda başlayabilir. Genç yaşta kemik erimesi olanlar bazı önlemler alarak kemik sağlığını koruyabilir. Bazı destekleyici uygulamalar ile erken yaşta kemik erimesi sorunu ortadan kaldırılabilir. Genç birisinin kemik sağlığını koruması için mutlaka bir uzmandan yapması gerekenler hakkında bilgi alması gerekir. Genç yaşlarda kemik erimesi olanların yapabileceği bazı şeyler:

Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemsemek gerekir. Yeterli miktarda süt ile süt ürünü tüketmek çok önemlidir.

Sigara ve alkolden uzak bir yaşam sürmek kemik sağlığı için çok önemlidir.

Günlük yaşamda fiziksel aktivitelerin arttırılması da kemik sağlığı açısından önemlidir. Asansör yerine merdiven, araba gezisi yerine yürüyüş tercih eden kişiler, kemik erimesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Egzersizlere başlamadan önce de mutlaka bir uzman yardım almalısınız.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeniz gerekir.

Yeteri kadar kalsiyum ve protein alımına özen gösteren genç hastalar, kemik erimesi problemini ortadan kaldırabilir ya da azaltabilir.

Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırmalı ve kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Doktorunuza danışarak kemik yoğunluğu ölçümünüzü zamanında yaptırmanız da olası sorunların önüne geçmek için önemlidir.