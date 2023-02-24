Gece öksürük krizine ne iyi gelir? Gece öksürüğü neden olur, nasıl geçer?

Dışarıdan gelen maddelerin temizlenmesini, mukusun ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan öksürük, ani ve patlayıcı bir özelliğe sahiptir. Öksürük sırasında çok yüksek bir hızda ve kısa süreli hava akımı oluşur. Aynı zamanda öksürük pek çok farklı rahatsızlığa bağlı olarak da gelişebilir. Bazı durumlarda yalnız gece saatlerinde görülen öksürük ise gece öksürüğü olarak ifade edilir. Gece boğazda yaşanan gıcık ya da kaşıntı hissi ile başlayan öksürük, kişinin uyku sorunları yaşamasına sebep olacak kadar şiddetli olabilir.

Gece öksürüğü neden olur?

Gece öksürüğü genellikle kişinin yatağa yatmasıyla birdenbire başlayan bir öksürük türüdür. Öksürük, nefes yollarında var olan zararlı mikroorganizmalar ve yabancı maddeleri dışarı atmaya yarar. Doğal savunma mekanizması öksürük, kişinin uyumasına engel olacak kadar şiddetli olabilir. Gece öksürüğünden kurtulmanın en temel yolu bu durumun kaynağının ne olduğunu anlamaktan geçer. Gece öksürüğü viral bir enfeksiyondan, reflü, geniz akıntısı, astım gibi sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

Öksürük neden gece artar?

Gece öksürüğü çeşitli hastalıkların ilk belirtilerinden olabilir. Gece öksürük krizlerinin çeşitli nedenleri olabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar öksürük krizi nedenleri arasında en çok görülenidir. Bu enfeksiyonlar üst solunum yollarını tahriş ettiğinde oluşan hasarın iyileşmesi zaman alabilir. Solunum yolu hassas bir yapıya sahip olduğu için özellikle geceleri boğaz kuruması sebebiyle öksürük krizleri yaşanabilir. Solunum yollarında görülen şişme ve daralmaya sebep olan, nefes almayı güçleştiren bir rahatsızlıktır. Geceleri ve sabahları da öksürük krizine girilmesi astımın en yaygın belirtileridir. Bunun yanında nefes darlığı, göğüste ağrı ve hırıltılı nefes alma gibi şikayetler de görülür.

Mide asidinin yemek borusunu ve boğazı tahriş etmesi öksürük oluşmasına neden olabilir. Reflü aynı zamanda sesin kısılması, yutkunma zorluğu ve kronik boğaz ağrısına da sebep olur. Sinüs iltihabı sonucu yaşanan geniz akıntısı özellikle geceleri mukusun boğaza ilerlemesi ile öksürüğü tetikler. Geniz akıntısı soğuk algınlığı, alerji ve gribe karşı da gelişebilir. Akarlar, polen, sigara dumanı , küf ve evcil hayvan tüyü gibi alerjenler bağışıklık sisteminde reaksiyona sebep olarak grip türü belirtiler ortaya çıkarır. Burun akıntısı, nefes alma zorluğu ve alerjik öksürük krizi bunların birkaçıdır.

"Gece kuru öksürük neden olur?" sorusu için de şu yanıtı verebiliriz: Gece başlayan kuru öksürük sebepleri çok çeşitli olabilir. Gece öksürük krizi olarak da ifade edilen bu durumun başlıca nedenlerinden bazıları, reflü ve geniz akıntısı olarak gözlemlenir. Bunların yanı sıra ortam havasının kuru olması ve alerjiler gibi durumlarda da gece öksürüğü oluşabilir. Bazı hastalıklar gece öksürüğünü ortaya çıkabilir. Ancak genel olarak bazı önlemler alarak gece öksürük krizleri engellenebilir. Başı yüksek tutmak için yüksek ya da çift yastıkla uyumak, su içtikten sonra yatmak ve uyku öncesi ortamı havalandırmak gibi önlemler öksürük krizinin geçmesini sağlayabilir.

Gece öksürüğü ne keser?

Gece öksürüğünü kesebilmek için kişinin ilk olarak sağlık kontrollerini yaptırması önerilir. Gece öksürüğünün engellenmesi için problemin altında yatan hastalığın varlığına uygun tedavi uygulanması gerekir. Kişinin genel sağlığında bir problem yok ise yatak odasında nemlendirici cihazlar kullanılarak ortamın nemlenmesi sağlanabilir. Bunun dışında şunlar yapılabilir:

Yatak odasında toz oluşumunun engellenmelidir.

Nevresimlerin sık değiştirilmesi gerekir.

Yatak odasında halı gibi tüylü ürünlerin bulundurulmaması ya da düzenli olarak temizlenmesi.

Yatak ve yastıkların sık sık değiştirilmesi iyi gelebilir.

Sigara tüketiminin bırakılması da yetişkinlerde gece öksürüğü krizlerinin önlenmesinde etkilidir.

Gece öksürükten uyuyamıyorum ne yapmalıyım?

Öksürük nefes yollarındaki tahriş eden oluşumları temizlemeye yardımcı olan koruyucu bir harekettir. Yatınca başlayan öksürük krizleri genellikle nefes yollarında enfeksiyon, alerjen ve diğer tahriş edici unsurlar tarafından uyarılmasıyla ortaya çıkabilir. Gece öksürükten kurutulmak için uyumadan gıcık yapmaya engel olacak bitki çayları tüketebilirsiniz. Ihlamur, bal, limon gibi besinleri bir araya getirerek hem lezzetli hem de gıcık yapmayı önleyen çaylar tüketebilirsiniz.

Öksürük boğazda yaşanan hastalıklar ile ortaya çıkan bir belirti olması sebebi ile kulak burun boğaz doktorları ile görüşmek gerekir. Uzun süreli öksürük krizine nefes darlığı, ateş ve beklenmedik kilo kaybı da eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı olarak uzman doktorlar tarafından farklı tedavi yöntemleri önerilir. Geniz akıntıları sebebi ile ortaya çıkan gece öksürüklerinin tedavisinde uzman doktorlar antibiyotik de önerebilir. Boğaz pastili de doktorlar tarafından önerilen çözümlerden biridir. Ancak tüm bu çözüm yolları muhakkak doktor kontrolünde olmalıdır ve doktorlar tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir kullanılmamalıdır.

Uyurken öksüren çocuğa ne yapılmalı?

Çocuklarda genel olarak gece öksürüğünü alerji, gribal enfeksiyonlar ve geniz akıntısı tetiklemektedir. Çocuklarda öksürük krizi astım kaynaklı da olabilir. Mide reflüsü olan çocuklarda yatar pozisyondayken öksürme eğiliminin arttığı bilinmektedir. Öksürük krizinin sebeplerinden biri de üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda uyku esnasında hırlama sesine benzer bir öksürük olabilir. Ilık su, bal ya da ıhlamur bu sıkıntıları hafifletebilir.

Öksürürken nasıl yatılmalı?

Yetişkinlerde ve çocuklarda da gece öksürük krizini hafifleten bazı yöntemler vardır. Genelde reflüden kaynaklanan gece öksürüklerini önlemek için uyurken yüksek veya çift yastık kullanmakta fayda vardır. Kuru hava nefes yolunu tahriş ettiği için yatmadan önce ortamın nem oranının artırılması işe yarayabilir. Yatmadan önce bitki çayları içmek ve bal boğazdaki sertliğin gevşemesine yardımcı olur.

Bal çocuklarda gece öksürüğünü azaltmada etkilidir. Reflüden kaynaklı gece öksürüklerini azaltmak için yatmadan en az 2- 3 saat önce yemek yenmesi yararlı olur. Bol sıvı alımı boğazın nemlenmesine yardımcı olur. Günde en az iki litre su içmek, bitki çayları ya da limonlu ılık su tüketmek de yararlı olur. Uyku öncesi boğaz pastili kullanmak boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğün giderilmesini sağlar.