Kalp ağrısına ne iyi gelir? Kalbe ağrı girince ne yapılmalı?

Kalp ağrısı birçok kişinin karşılaşabileceği sağlık sorunlarından biridir. Sık sık kalp ağrısı yaşayan kişiler mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır. Kalp ağrısı yaşayan kişiler kalp ağrısının doğal yollarla nasıl geçeceği hakkında da araştırma yapsa da bu uygulamalar kesinlikle doktor yönlendirmesi olmadan uygulanmamalıdır. Kalp ağrısı hafife alınmaması gereken sağlık sıkıntılarından biri olduğunu unutmamak gerekir. Hayati organlarımızdan biri olan kalbin ağrı yapması durumunda zaman kaybetmeden uzman doktorlara başvurulması önerilir. Tıbbi tedaviler dışında kalp ağrısının azalmasına yardımcı olacak bazı sebze ve meyveler düzenli olarak tüketilebilir.

Ani kalp ağrısı neden olur?

Her kalp ağrısı yaşayan kişinin kalp hastası olduğunu söylemek mümkün değildir. Genellikle kalp ağrısı sebeplerinin birçoğu iyi huylu ağrılardır. Kalp ve iskelet sistemi ile ilgili oluşan ağrılar kalp ağrısı ile benzer özellikler gösterebilir. Kaygı, anksiyete ve stresten kaynaklı psikojenik göğüs ağrıları da kalp hastalıkları ile benzerlik gösterir. Kalp krizi ani bir kalp ağrısı ile başlayabileceği gibi mide, bağırsak, akciğer kökenli ağrılar da ani kalp ağrılarına sebep olabilir. Burada önemli olan husus en hayati ağrılardan biri olan kalbe bağlı göğüs ağrısının doğru tespit edilmesidir. Bu sebeple kalp damar hastalığına bağlı ortaya çıkan ani göğüs ağrısının belirtilerini bilmek önemlidir.

Kalp ağrısı tanımı yapmak için kişinin günlük yaşantısında hissettiği farklılıkları değerlendirmek gerekir. Efor hâlindeyken göğüs orta kısmında yanma, huzursuzluk, sıkışma ve buna eşlik eden terleme, ani kalp ağrısı, kalp damar hastalıklarına bağlı bir ağrı olarak değerlendirilir. Bu durumlar değerlendirilirken kalp kökenli sorunların üzerinde durmak gerekir. Kalp ağrısı belirtileri bazen ilk olarak mide bulantısı, kusma ve terleme ile kendini gösterebilir. Aynı zamanda sadece sırt ağrısı ile kendini gösterebilen kalp şikayetleri de olabilir. Burada en önemli nokta bu ağrıların ne kadar sürdüğüdür.

Dinlenmekle geçen şikâyetler ile uzayan şikâyetler ayırt edilmelidir. Hissedilen kalp ağrısı, kalp ve damar kökenli bir ağrı olma ihtimali göz ardı edilmeden mutlaka bir uzmanın görüşünü almak gerekir. "Gögüs ağrısı nasıl geçer bitkisel çözüm seçenekleri nelerdir?" gibi sorulara yanıt almak için de doktorunuza danışabilirsiniz. Domates, havuç, brokoli, nar, yeşil çay, muz, badem, zencefil gibi besinlerden yararlanarak kalp ağrısının azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kalp ağrısına ne iyi gelir?

Kalp ağrısının nedenlerinden birisi hareketsiz yaşam ve fazla kilolar, tansiyon ve şeker yüksekliği olabilir. Bu tarz durumlardan kaynaklı kalp ağrısı yaşanabilir. Eğer kalp ağrısı yaşanıyorsa mutlaka doktora görünmek gerekir. Doktor kontrolünde uygulanan tedavileri desteklemek amacıyla yapılan sağlıklı yürüyüşler kalp ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Kalp ağrısına iyi gelen şeyler içinden tüketiminize uygun olanları belirlerken de bir uzman görüşü almanızda fayda vardır. Kalp ağrısına iyi gelen şeylerden bazıları şu şekildedir:

Elma: Günde 1 kez tüketeceğiniz elma ile kalp ağrısının azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Kalbin daha iyi çalışması için haftada en az iki kez elma tüketmeniz önerilir.

Domates: Kan yapıcı özelliklere sahiptir. Kalp dostu besinlerin başında gelen elma, günlük öğünlerde yemek içinde tüketilmesinin yanı sıra, salata şeklinde çiğ olarak da tüketilebilir.

Brokoli: Kalp dostu besinler içinde önemli bir yeri olan brokoli, uzmanların tüketimini uygun gördüğü yiyecekler arasında yer alır. Bir uzmana danıştıktan sonra belirli süre ve miktarlarda tüketilebilir.

Kalp ağrıları zaman zaman göğüs bölgesindeki ve yakınındaki organlardan kaynaklı yaşanan ağrılarla da karıştırılabilir. Ağrı yaşadığınız zaman bazı belirtilere bakarak hangi ağrı türü olduğunu tam anlayamayabilirsiniz. Bu durumda uzmanlardan mutlaka yardım almanız gerekir. Kalp ağrısına çözüm olarak doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Kalp ağrısı için doğal yöntemlere başvururken de mutlaka doktor yönlendirmesi olması gerekir. Kalp ağrısı sorununun ciddi bir sorun olduğunu unutmadan öncelikli olarak kalp doktoruna başvurmanız gerekir.

Doğal ve sağlıklı beslenmek kalp ağrısını azaltmak veya geçirmek için başvurulan yöntemlerdendir. Zeytinyağı ile yapılan yemekler, sebze ve meyvelerin bulunduğu menüler hazırlamak kalp ağrısını geçirme yöntemleri içinde sıralanabilir. Sigara tüketmemek ve tüketilen ortamlardan da uzak durmak kalp ağrısını geçirmeye yardımcı olur. Kalp sorunlarında sigara tüketiminin önemli bir yer vardır. Sigara tüketiminden uzak durmak kalp ağrısını dindirebilir. Uzman doktorların önerdikleri egzersizler de kalp ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

Kalp batması nasıl geçer?

Kalp ağrısı şikayeti olan kişilerin hiç zaman kaybetmeden bir uzman ile görüşmesi gerekir. Doktorlar tarafından yapılacak fiziksel muayene sırasında ağrıya neden olan durumlar saptanır. Kalp batması şikayeti olan kişinin tıbbi öyküsü ve kullandığı ilaçlar, kronik hastalıklar gibi bilgileri alınır. Tanıyı destekleyici çeşitli tetkikler de istenebilir. Bunun sonucuna göre gerekli görülürse tedavi başlatılır. Aynı zamanda doktorlar hastanın yaşam biçimini değiştirmesini ister. Kalp ağrısına ne iyi gelir evde çözüm yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapar. Bu bilgilendirmeler dâhilinde kalp ağrısı için evde destekleyici şeyler yapılabilir. Egzersiz ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler kalp batması sorunlarını ortadan kaldırabilir ya da azaltabilir.

Kalbim ağrıyor ne yapmalıyım?

Bazı uygulamalar kalp ağrısına iyi gelebilir. Ancak bunlar kalp ağrılarını kesin olarak tümüyle ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. Kalp ağrısı hissettiğiniz zaman yapmakta olduğunuz aktiviteyi kesmeli ve dinlenmelisiniz. Dinlenme, koroner damarlarla ilgili sorunların geçici bir süreyle ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu şikâyetleri tamamı ile ortadan kaldırmayabilir. Kalp ağrısı sebebi ile stres yaşıyorsanız stresi ortadan kaldırmak için rahatlamaya çalışmanız gerekir. Stresi ortadan kaldırabilmek için sakince nefes almalı, su içilmeli ve ağrının geçmesini beklemelisiniz. Kalp ağrısı belirtilerinin kalp krizinden kaynaklı olabileceği de unutmamalı ve mutlaka zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız.

Kalbe ağrı girince ne yapılmalı?

"Kalp ağrısı nasıl geçer evde nasıl çözümler üretebilirim?" gibi sorular aklınızı kurcalayabilir. Kalp ağrısı hissettiğiniz zaman bir aktivite hâlindeyseniz bu aktiviteyi kesmeli ve bir süre dinlenmelisiniz. Dinlenme geçici bir süreyle kalp ağrısını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Dinlenme anlık bir çözümdür ve şikâyetleri tamamı ile ortadan kaldırmayabilir. Kalp ağrısı girince bir kaygı durumu da gelişebilir. Stresle baş edebilmek için rahatlamaya çalışmanız çok önemlidir. Sakince nefes almanız, kaygı halini azaltır. Bitki çayları içebilir rahatlamanızı hızlandırabilirsiniz. Su içmeli ve ağrının geçmesini beklemelisiniz. Kalp ağrısı belirtilerini hafife almamalı ve mutlaka zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız. Kalbe ağrı girdikten sonra mutlaka en kısa zaman içerisinde doktora gitmelisiniz.



