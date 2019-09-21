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Karadeniz'in "saklı güzelliği" Ilıca Şelalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi, suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuzunun yanı sıra maviyle yeşilin buluşmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar: - "Ilıca Şelalesi, gezilmesi görülmesi gereken saklı bir cennet. İlgi her geçen gün artıyor. Hafta sonları bin 500'e yakın ziyaretçinin geldiği günler oldu"

ÖZGÜR ALANTOR - Karadeniz'in "saklı güzellikleri" arasında bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi, ilgi görüyor.

Kendine özgü havuzu ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören Ilıca Şelalesi, maviyle yeşilin buluşmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

Şelalenin bulunduğu Ilıca köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümek gerekiyor.

Etrafı saran ağaçlar arasından yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşılabiliyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Horma'dan geçen suyun Ilıca'da döküldüğü yerde güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Şelalenin çok güzel olduğunu dile getiren Yaşar, "Yaklaşık 10 metreden dökülen su, doğal bir havuzun oluşmasına neden olmuş. İnsanlar gelip bu havuzda yüzerek serinliyor. Hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Horma Kanyonu'ndan geçen sporcular, Ilıca Şelalesi'nden çıkış yapıyor. Kanyon sporcuları şelaleden aşağıya güzel atlayışlar yapıyor." dedi.

Şelalenin işletmesinin Milli Parklarda olduğunu belirten Yaşar, "Belediye olarak şelaleyi işletmek için talepte bulunduk. İşletmesini aldığımızda buraya yeni yatırımlar yaparak olanaklarını artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Ilıca Şelalesi'nin çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak, "Ilıca Şelalesi, gezilmesi görülmesi gereken saklı bir cennet. İlgi her geçen gün artıyor. Hafta sonları bin 500'e yakın ziyaretçinin geldiği günler oldu. Yılbaşından bugüne kadar şelaleyi yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Şelalenin ziyaretçilerinden Eser Çelebi de 14 yıldır İstanbul'da yaşadığını anlatarak, "Pınarbaşı ilçesindenim. İzinlerimde ilk iş olarak buraya geliyorum. Doğa harikası bir yer. Hem yerli hem de yabancı turistlerin burayı tanıması gerekiyor. Gerçekten görülmeye değer yerler." değerlendirmesinde bulundu.

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Ilıca Şelalesi KASTAMONU Pınarbaşı Pınarbaşı belediye başkanı Şenol Yaşar

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