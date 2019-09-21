Şelalenin çok güzel olduğunu dile getiren Yaşar, "Yaklaşık 10 metreden dökülen su, doğal bir havuzun oluşmasına neden olmuş. İnsanlar gelip bu havuzda yüzerek serinliyor. Hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Horma Kanyonu'ndan geçen sporcular, Ilıca Şelalesi'nden çıkış yapıyor. Kanyon sporcuları şelaleden aşağıya güzel atlayışlar yapıyor." dedi.

Şelalenin işletmesinin Milli Parklarda olduğunu belirten Yaşar, "Belediye olarak şelaleyi işletmek için talepte bulunduk. İşletmesini aldığımızda buraya yeni yatırımlar yaparak olanaklarını artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Ilıca Şelalesi'nin çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak, "Ilıca Şelalesi, gezilmesi görülmesi gereken saklı bir cennet. İlgi her geçen gün artıyor. Hafta sonları bin 500'e yakın ziyaretçinin geldiği günler oldu. Yılbaşından bugüne kadar şelaleyi yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Şelalenin ziyaretçilerinden Eser Çelebi de 14 yıldır İstanbul'da yaşadığını anlatarak, "Pınarbaşı ilçesindenim. İzinlerimde ilk iş olarak buraya geliyorum. Doğa harikası bir yer. Hem yerli hem de yabancı turistlerin burayı tanıması gerekiyor. Gerçekten görülmeye değer yerler." değerlendirmesinde bulundu.

