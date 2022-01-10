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Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Yargıda hesabını verecek

10.01.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "Bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş olan, uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına böyle bir iftira attığınızda tabii ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Yargıda hesabını verecek

Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak "Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir" dedi.

Karaismailoğlu'nun canlı yayındaki açıklamalarından satır başları:

Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali, haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş olan, uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına böyle bir iftira attığınızda tabii ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında.

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"YALANI YANITLIYORSUNUZ, GÖRMÜYORLAR"

Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Üniversitede yeni mezun bir mühendis olarak başladım. Bütün basamakları tecrübe edinerek kazandım. Vizyonumuzu orada kazandım. Yani oradaki bilgi-birikimimi Türkiye için harcamaya çalışıyoruz. O yüzden büyük bir emek var. Hayatım büyük mücadelelerle geçti. Aynı programda "Türkiye'de demokrasi yok" diyor. Bu kadar muhalefetin yalan konuştuğu demokratik bir ülke gösterebilir misiniz. Gazetelerinde aynı şekilde, dillerinde aynı şekilde. Ortaya bir yalan atıyorlar. Yüzlerce kez yanıtlıyorsunuz, görmüyorlar. Bu şekilde ispatlandı. İnşallah bundan sonra ayaklarını denk alırlar. Gazetelerinde tekzip yayınlamaktan bıkmadılar. Bu kadar yüzsüzler.

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METRO ÇALIŞMALARI

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, haziran ayında tamamlanacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu 18 ayda bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bakın bir rekordur.

Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını projelendirdik. Sirkeci Garı'nı yeniden hayata kazandıracağız. Özel bir tren dizayn ediyoruz buraya.

'METRO İNŞAATINA HAFRİYAT' İDDİASI

Bu hat devam ediyor. Yenidoğan hastane kısmı maalesef şaftları açılmıştı. Tünel imalatları başlamıştı hepsi durduruldu. Durdurulduğu yetmiyor hangi akıldır ziyandır gelip üzerine hafriyat döküyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu

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