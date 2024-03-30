Karaman canlı seçim sonuçları! Karaman seçim sonuçlarında MHP'nin adayı Savaş Kalaycı mı kazanacak? AK Parti'nin adayı Mevlüt Akgün mü?

Siyasi partiler için seçim maratonu 31 Mart 2024 pazar günü sona eriyor. Belediye başkan adaylarının kıyasıya mücadelesi sandıkta sona erecek. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediyesini 35.893 alınan oy ve %39.57 oy oranı ile MHP adayı Savaş Kalaycı kazanmıştır. AK Parti'nin adayı Mahmut Sami Şahin ise 34. 842 oyla arkasından geldi.

Karaman'da 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanacak. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP, Savaş Kalaycı ile yeniden kazanmaya çalışacak.

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MHP 2019 yılında aday olup belediye başkanı olan Savaş Kalaycı ile yarışa devam ederken diğer adaylarda belli oldu. Karaman'da AK Parti'nin adayı Mevlüt Akgün, CHP'nin adayı Recep Sertçelik, DEM Parti'nin adayı Zozan Efetürk, İYİ Parti'nin ise Nihal Tümene oldu.





