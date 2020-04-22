Karantinada çocuğunuzun gözünü koruyun: 5 yaş ve üzeri 2 saatten fazla ekrana bakmasın

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Mehmet Göksel Ulaş, karantinada saatlerini ekran başında geçiren çocukları ve gençleri göz sağlığı açısından uyararak tavsiyelerde bulundu. Dr. Mehmet Göksel Ulaş, telefon, televizyon, tablet gibi teknolojik aletlere uzun süre bakmanın ileride büyük hasara neden olabileceğini belirterek özellikle ailelere bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

GÖZLERDE KAYMA YAŞANABİLİR

Dr. Ulaş, uzun süre ekrana bakmanın göz üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı: "Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyona uzun süre bakmak gözlerde ağrı, yanma, batma, göz kırpma refleksinin azalmasına bağlı göz kuruluğu, kızarıklık, bulanık görme ve gözlerde kayma oluşturabilir. Özellikle yakın mesafede bulunan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar uzun dönemde miyopi riskini anlamlı olarak arttırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu sebeple; çocuklarda gözde kırma kusuru meydana gelebilmekte, gözlük kullanma ihtiyacı olabilmektedir. Gözlük kullanan çocuklarda göz numaralarında ilerleme daha çok görmekteyiz. Gözlerde ağrı, yanma, batma, kızarıklık gibi belirtiler meydana geldiğinde uzun süredir ekrana bakıldığını bize gösterebilir ve mümkünde çocuklarımızı bu aletlerden uzaklaştırmak gerekir. Uzaklaştırmaya rağmen aynı şikayetler azalmadan devam ediyorsa uzman hekim görüşü ile göz damlası ya da gözlük kullanılabilmektedir."