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Kargo bekleyenler dikkat! O imzayı sakın atmayın, başınız belaya girebilir

02.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılar çizmeyi aştı, artık PTT personeli kılığında kapıları çalıp imza attırıyorlar! Atılan imzalar ise daha sonra vatandaşın başına bela oluyor. Dolandırıcıların son yöntemi yaygınlaşırken PTT AŞ'den uyarı geldi.

Kargo bekleyenler dikkat! O imzayı sakın atmayın, başınız belaya girebilir

Vatandaşın evine gidip posta veya kargo teslim ediyor, sonra belge imzalatıp imzalarla vatandaşın üzerine kayıtlı varlıkları bile satıyorlar... Her geçen gün başka bir yöntem bulan dolandırıcılar PTT dağıtım personeli kılığına girip 'Bu kadar da olmaz' dedirten oyunlara başvurarak vatandaşları soyup soğana çeviriyor. PTT AŞ, vatandaşları, posta dağıtım personeli kılığında dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler konusunda uyardı.

SMS'LERE DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin adı kullanılarak çeşitli dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket adı ve logosu kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte SMS ve e-postalardaki zararlı linklerle, banka ve kredi kartı ile kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mesajlarda borcu olduğu belirtilen kişiden iletilen linke tıklaması, açılan ekranda kimlik numarası ve araç plakasını yazması istenmektedir. Daha sonra sahte borç bakiyesi gösterilerek sözde borcun kredi kartıyla ödenmesi talep ediliyor. Borcun ödenmemesi durumundaysa kişilere cezai yaptırım uygulanacağı söyleniyor." ifadesine yer verildi.

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"VERGİYİ ÖDEMEDİĞİNİZ İÇİN PAKETİNİZ TESLİM EDİLEMEDİ"

SMS ve e-postayla yapılan diğer dolandırıcılık yönteminde ise "kargo gönderi takibi" adı altında vatandaşların banka bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığına dikkati çekilen açıklamada, kişinin cep telefonuna ya da e-postasına gelen sahte kargo mesajında "Koliniz yanlış adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin" veya "Gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle paketiniz 24.01.2024 tarihinde teslim edilememiştir" gibi ifadelere yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ve benzeri mesajlardaki linke tıklandığında ise kullanıcıların adres bilgilerini güncellemeleri gerektiği ve paketin gönderimi bahane edilerek ücret talep edildiği belirtilirken, bir sonraki adımda da kişinin kart bilgilerinin girilmesinin istendiği ve bu işlemlerin ardından dolandırıcıların vatandaşların banka hesaplarından başka hesaplara para aktardığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığına işaret edilirken, "PTT AŞ posta dağıtım personeli kılığında vatandaşları dolandırmaya çalışan kişiler olduğu tespit edildi. Bu kişiler, vatandaşların evlerine giderek posta veya kargo teslim ediyor ve gönderinin teslim alındığına dair belge imzalatıyor. İmza atılan bu belgeler senet, vekaletname gibi resmi evraklardan oluşuyor. İmza atılan belgeleri de kişinin üzerine kayıtlı varlıkları satmak gibi birçok alanda kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.

HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin vatandaşların PTT'ye duyduğu güveni suistimal ettiğinin belirtildiği açıklamada, şirketin dağıtımla görevli personelinin, gönderileri vatandaşlara resmi kurum kıyafeti ve genellikle el terminaliyle ulaştırdığına dikkati çekildi.

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Açıklamada, şirketin, kargo bekleyen alıcının cep telefonuna doğrudan PTT adıyla SMS gönderdiği vurgulanarak, "Uzantısı 'www.ptt.gov.tr' olmayan internet sitesi linklerinin dışında iletilen herhangi bir link veya bağlantı adresinin PTT tarafından gönderilmediğinin bilinmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın beklemedikleri ancak kendilerine getirilen gönderilere karşı teslimat sırasında temkinli olmasını ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan kişi veya kişileri yetkili mercilere ihbar etmesini önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAHTE İNTERNET SİTELERİ DE VAR

PTT AŞ'nin dolandırıcılık girişimlerini önlemek adına yasal girişimlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, tespitlerimiz ve gelen şikayetler doğrultusunda üzerine düşeni yaparak, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirlenen sahte internet adreslerinin erişime engellemesi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine ivedilikle bildirmektedir. PTT AŞ, ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin gerekli cezayı almaları konusunda hukuki süreci yakından takip etmektedir. Mağduriyet yaşatan bu dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların daha dikkatli olmasını, hizmetlerimizden yararlanırken sadece şirketimizin resmi internet sitesi olan 'www.ptt.gov.tr' ve sosyal medya hesapları dışında hiçbir kaynaktan gelen bilgilere itibar etmemesini rica ederiz."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kurye PTT kargo
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